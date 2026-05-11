Feczkó Tamás mellett tüntettek Kispesten, de a sorsa így is bizonytalan a Honvédnál

– Feczkó Tamást Diósgyőrből ismerem, tudtam, hogy nagyon jó egységet képes felépíteni, amit meg is tett.

Hogy ő marad-e, arra még pontosan nem tudok válaszolni, ugyanis ha az őszi teljesítményt megnézem, hogy a Honvéd milyen volt ősszel, és milyen volt tavasszal, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a csapat milyen pályán mozog, felfelé vagy lefelé ível-e. Ezt a tulajdonos úrral át kell beszélnünk. Szerintem a következő napokban, vagy egy-két héten belül tudjuk biztosan kijelenteni, hogy vele vagy nélküle folytatjuk-e.

Én is csak olvastam, hogy megkereste őt a DVTK.

Edzői pályafutása legnagyobb elismerését kapta Feczkó Tamás

A Vasas ellen 3–1-re megnyert rangadó után Feczkó Tamás valószínűleg erre utalt, amikor azt mondta: hiába dobtak bombát az öltözőbe, a csapat megmutatta, hogy mentálisan mennyire erős. Lapunk a jövőjéről kérdezte a trénert, aki sorsáról nem adott egyértelmű választ.

– Az én dolgom az, hogy a legjobb tudásom szerint felkészítsem a csapatot minden egyes mérkőzésre, minden egyes héten, és a klub értékeit próbáljuk abba az irányba terelni, hogy valódi értékek legyenek. Tizenöt játékos mutatkozott be másfél év alatt a Honvéd akadémiájáról a felnőttcsapatban. Nagyon jó érzés az, hogy ma Nyers Ádám ilyen teljesítményt nyújtott, hiszen az egyik legtehetségesebb játékosunk, de itt van Szamosi Ádám, Újváry Ferenc vagy Pekár István is, aki ma remekül játszott a középpályán. De sorolhatnám még a fiatal futballistákat. Remélem, hogy ezek a játékosok, akik Honvéd-érzelműek és Honvéd-kötődésűek, sokáig tudnak itt maradni, majd továbblépni. Bízom benne, hogy magasabb szinten is, akár nemzetközi szinten is megállják a helyüket, mert vannak értékeink, vannak a klubnak értékei – fogalmazott, majd egy újabb kérdésre válaszolva hozzátette:

Elmondtam, hogy az én dolgom mi. Az biztos, hogy mindent megteszünk a jövő héten is a győzelemért.

A szurkolók viszont nem szeretnének edzőváltást. Már Szegeden is kórusban skandálták Feczkó Tamás nevét, amit a Vasas elleni mérkőzés után egy transzparenssel is megerősítettek.