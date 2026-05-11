NB IIBudapest HonvédFeczkó Tamás

Feczkó Tamás mellett tüntettek Kispesten, de a sorsa így is bizonytalan a Honvédnál

Bár a Budapest Honvéd már biztosította feljutását az NB I-be, továbbra sem dőlt el, hogy Feczkó Tamás marad-e a csapat vezetőedzője. A klub sportigazgatója nyíltan beszélt arról, hogy a következő hetekben döntenek a Feczkó Tamás sorsáról, miközben a szurkolók látványosan kiálltak a sikeredző mellett.

Kibédi Péter
2026. 05. 11. 5:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Feczkó Tamást Diósgyőrből ismerem, tudtam, hogy nagyon jó egységet képes felépíteni, amit meg is tett. 

Hogy ő marad-e, arra még pontosan nem tudok válaszolni, ugyanis ha az őszi teljesítményt megnézem, hogy a Honvéd milyen volt ősszel, és milyen volt tavasszal, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a csapat milyen pályán mozog, felfelé vagy lefelé ível-e. Ezt a tulajdonos úrral át kell beszélnünk. Szerintem a következő napokban, vagy egy-két héten belül tudjuk biztosan kijelenteni, hogy vele vagy nélküle folytatjuk-e. 

Én is csak olvastam, hogy megkereste őt a DVTK.

Edzői pályafutása legnagyobb elismerését kapta Feczkó Tamás

A Vasas ellen 3–1-re megnyert rangadó után Feczkó Tamás valószínűleg erre utalt, amikor azt mondta: hiába dobtak bombát az öltözőbe, a csapat megmutatta, hogy mentálisan mennyire erős. Lapunk a jövőjéről kérdezte a trénert, aki sorsáról nem adott egyértelmű választ.

– Az én dolgom az, hogy a legjobb tudásom szerint felkészítsem a csapatot minden egyes mérkőzésre, minden egyes héten, és a klub értékeit próbáljuk abba az irányba terelni, hogy valódi értékek legyenek. Tizenöt játékos mutatkozott be másfél év alatt a Honvéd akadémiájáról a felnőttcsapatban. Nagyon jó érzés az, hogy ma Nyers Ádám ilyen teljesítményt nyújtott, hiszen az egyik legtehetségesebb játékosunk, de itt van Szamosi Ádám, Újváry Ferenc vagy Pekár István is, aki ma remekül játszott a középpályán. De sorolhatnám még a fiatal futballistákat. Remélem, hogy ezek a játékosok, akik Honvéd-érzelműek és Honvéd-kötődésűek, sokáig tudnak itt maradni, majd továbblépni. Bízom benne, hogy magasabb szinten is, akár nemzetközi szinten is megállják a helyüket, mert vannak értékeink, vannak a klubnak értékei – fogalmazott, majd egy újabb kérdésre válaszolva hozzátette: 

Elmondtam, hogy az én dolgom mi. Az biztos, hogy mindent megteszünk a jövő héten is a győzelemért.

A szurkolók viszont nem szeretnének edzőváltást. Már Szegeden is kórusban skandálták Feczkó Tamás nevét, amit a Vasas elleni mérkőzés után egy transzparenssel is megerősítettek.

Egyértelmű üzenetet küldtek a Honvéd szurkolók a klub vezetésének
Egyértelmű üzenetet küldtek a Honvéd szurkolók a klub vezetésének Fotó: Magyar Nemzet

A szurkolók kiállása és üzenete Feczkó Tamást is megérintette.

Nagyon nehéz nem meghatódottan nyilatkozni erről. Huszonhat éve edzősködöm, megyei másodosztályú ificsapatnál kezdtem. Soha nem volt olyan ember, aki engem támogatott volna vagy nyomott volna, mindig az eredmények hozták a következő klubokat, de ha soha többet nem tartanék edzést egyetlen csapatnak sem, akkor is megérte a mai napért. Amilyen szeretetet kaptam, azt nem tudom szavakba önteni, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte.

A sajtótájékoztatón készült videónkat itt nézheti meg:

A Budapest Honvéd a Vasas elleni győzelmével jelenleg két pont hátrányban van a Vasassal szemben az NB II tabelláján, így a bajnoki cím a záró fordulóban dől el vasárnap. Az angyalföldiek kényelmes helyzetben vannak, mert ha hazai pályán legyőzik az Ajkát, bajnokként jutnak fel az élvonalba. Egy döntetlen is szinte biztosan aranyérmet ér számukra, ugyanis a Honvéd elsőségéhez a BVSC elleni legalább kilencgólos győzelemre lenne szükség.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.