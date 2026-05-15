Kínos ügy: kárba veszett a Liverpool játékosának idénye

Fontos mérkőzéseket hoz a Premier League-idény utolsó előtti, 37. fordulója. Kezdetnek a Liverpool a kölcsönadott játékosát, Harvey Elliottot „”eldobó” Aston Villával csap össze a BL-kvalifikációért, majd a Manchester City a nagyszerű formában lévő Bournemouth otthonában próbálja meg életben tartani reményeit a bajnoki címre, a Tottenham Hotspur pedig a Chelsea elleni „rangadón” is a kiesés ellen küzd.

2026. 05. 15. 4:45
Harvey Elliottnak finoman szólva sem jött be a kölcsönszerződése, visszatér Liverpoolba Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Kínos, ami Elliott-tal történt

Ez volt Emery csütörtöki sajtótájékoztatójának a kellemesebb része, majd szóba került Harvey Elliott. A 23 éves középpályás az idény elején több játékperc reményében kölcsönbe érkezett az Aston Villához, miután Liverpoolban Slot alatt perememberré vált. Azonban új csapatánál sem javult a helyzete, sőt: négy bajnokin 109 percet kapott Emerytől, január óta nem játszott, általában a keretbe sem kerül be. Ha tíz Premier League-mérkőzésig jutott volna az Aston Villánál, a birminghami klubnak 47 millió eurót kellett volna kicsengetnie érte a Liverpoolnak, ezt azonban szerették volna elkerülni, így kárba veszett Elliott – remélhetőleg „csak” – egy idénye.

– Ez kínos minden érintett számára. Elnézést kérek Harvey Elliottól, minden nap gondolok rá. Ez a felelősségről szól, ebben mi és a Liverpool is benne voltunk – magyarázta Emery, akivel Slot nem értett egyet. A holland menedzser furcsállta, egy csapat minek vesz kölcsön egy játékost, ha aztán szinte pályára sem küldi.

Élet-halál meccsek jönnek

Visszatérve a Bajnokok Ligájára, ma este döntetlen esetén nem dőlne el semmi, a Liverpool BL-indulásához a Bournemouth pontvesztésére is szükség lenne. Tóth Alexék kedden a Manchester Cityt látják vendégül, és mindkét fél számára óriási a tét: előbbi az európai kupaindulását biztosíthatná egy győzelemmel, utóbbi pedig a Premier League koronáját szeretné megkaparintani az eddig uralkodó, a már kiesett Burnley-vel összecsapó Arsenaltól, amely jelenleg két ponttal előzi meg az égszínkékeket.

A Manchester City a következő napokban a paradicsomban, de a pokolban is érezheti magát, akár két trófeáról is lecsúszhat. Egyrészt szombaton 16 órakor összecsap a Chelsea-vel az FA-kupa döntőjében (tv: Spíler1), aztán következik a Bournemouth elleni meccs. Ha az Arsenal várható győzelme után Pep Guardiola csapata nem nyer, az Ágyúsok 22 szűk esztendő után megnyerik a bajnokságot.

Az észak-londoniak ősi riválisa, a Tottenham Hotspur pedig éppen fordított helyzetben van és azért küzd, hogy ne legyen „hátulról dobogós”, ami a csapat kiesésével járna. A formáját kereső, a bajnokságban elszenvedett hét veresége után a múlt héten Liverpoolban 1-1-es döntetlent játszó Chelsea ilyen szempontból jó ellenfél lehet.

Premier League, 37. forduló

péntek:

  • Aston Villa–Liverpool 21.00 (tv: Spíler1)

vasárnap:

  • Manchester United–Nottingham Forest 13.30
  • Brentford–Crystal Palace 16.00 (tv: Spíler1)
  • Everton–Sunderland 16.00
  • Leeds United–Brighton 16.00
  • Wolverhampton Wonderers–Fulham 16.00
  • Newcastle United–West Ham United 18.30 (tv: Spíler1)

hétfő:

  • Arsenal–Burnley 21.00

kedd:

  • Bournemouth–Manchester City 20.30
  • Chelsea–Tottenham Hotspur 21.15

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

