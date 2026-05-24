Drámai jelenetek Marozsán Fábián meccsén, azonnal lecsapott az óriási hőség a Roland Garroson

Kecmanovicsot ez sem zökkentette ki, pontot sem engedett a magyar teniszezőnek a tie breakben, majd a második játszmában 5:0-ra ellépett Marozsántól.

A hőségtől a magyar játékos is szenvedett, aki a napokban betegséggel is küzdött, s bár Marozsán a folytatásra összeszedte magát, háromjátszmás vereséggel kiesett a Roland Garros első fordulójában.

Kecmanovics volt az első teniszező, aki eljutott három szett megnyeréséig az idei Roland Garroson, igaz, James Duckworth előtte jutott a második fordulóba, Gabriel Diallo másfél szett után feladta ellene a meccset.

A nőknél az elsők között jutott a második fordulóba a madridi tornagyőztes ukrán Marta Kosztyuk az orosz, de immár, legelső alkalommal spanyol színekben játszó Oksana Selekhmeteva ellen (6:2, 6:3).

A hőség lehet Sinner legnagyobb ellenfele?

A Roland Garros első játéknapján, de talán a hőséget elkerülve, este kezdi meg szereplését a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics, az ő ellenfele a francia óriás, Giovanni Mpetshi Perricard lesz.

Djokovics nincs játékban, egyetlen salakpályás meccsel hangolt, de még így is ő lehet a világelső, toronymagas favorit Jannik Sinner legnagyobb ellenfele, bár a Roland Garros első óráiban a párizsi hőség is bejelentkezett erre.