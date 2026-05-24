Marozsán FábiánMarta KosztyukMiomir KecmanovicsteniszRoland Garros

Drámai jelenetek Marozsán Fábián meccsén, azonnal lecsapott az óriási hőség a Roland Garroson

Marozsán Fábián az elsők között búcsúzott, a Roland Garros nyitónapján, óriási hőségben 7:6, 6:3, 6:4-re kapott ki a szerb Miomir Kecmanovics ellen. Marozsán az első játszmában játszott a legjobban, abban brékelőnye is volt. Az ukrán Marta Kosztyuk is bejutott már a második fordulóba.

Koczó Dávid
2026. 05. 24. 13:44
Marozsán Fábián ellenfele a szerb Miomer Kecmanovics volt a Roland Garros első fordulójában Fotó: NurPhoto via AFP/Miguel Reis
Kecmanovicsot ez sem zökkentette ki, pontot sem engedett a magyar teniszezőnek a tie breakben, majd a második játszmában 5:0-ra ellépett Marozsántól.

A hőségtől a magyar játékos is szenvedett, aki a napokban betegséggel is küzdött, s bár Marozsán a folytatásra összeszedte magát, háromjátszmás vereséggel kiesett a Roland Garros első fordulójában.

Kecmanovics volt az első teniszező, aki eljutott három szett megnyeréséig az idei Roland Garroson, igaz, James Duckworth előtte jutott a második fordulóba, Gabriel Diallo másfél szett után feladta ellene a meccset.

A nőknél az elsők között jutott a második fordulóba a madridi tornagyőztes ukrán Marta Kosztyuk az orosz, de immár, legelső alkalommal spanyol színekben játszó Oksana Selekhmeteva ellen (6:2, 6:3).

A hőség lehet Sinner legnagyobb ellenfele?

A Roland Garros első játéknapján, de talán a hőséget elkerülve, este kezdi meg szereplését a huszonnégyszeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics, az ő ellenfele a francia óriás, Giovanni Mpetshi Perricard lesz.

Djokovics nincs játékban, egyetlen salakpályás meccsel hangolt, de még így is ő lehet a világelső, toronymagas favorit Jannik Sinner legnagyobb ellenfele, bár a Roland Garros első óráiban a párizsi hőség is bejelentkezett erre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
