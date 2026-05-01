Labdarúgó NB IETO FCderbi

A munka ünnepén sem áll le az NB I, bajnokavatás is lehet a háromnapos forduló végén

Az utolsó előtti, 32. fordulót rendezik a hétvégén a labdarúgó NB I-ben. Akár bajnokot is avathatnak, de az is előfordulhat, hogy fordul a kocka az élen. A listavezető ETO FC a már kiesett DVTK-t fogadja, s esetleges győzelme, illetve a Ferencváros újpesti veresége esetén aranyérmes lehet. Persze utóbbira kevés az esély, lévén több mint 10 éve nyert derbit az Újpest. A harmadik helyért küzdő három csapat közül kettő egymás ellen lép pályára a Paks–Debrecen rangadón.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 01. 6:05
NB I Debrecen, 2026. április 26. Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójában játszott Debreceni VSC - ETO FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2026. április 26-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője a DVTK elleni taktikán gondolkodhat Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha. Ez feltételes mód. Majd meglátjuk – reagált a Magyar Nemzet azon felvetésére Borbély Balázs, miszerint a DVSC elleni 1-1 után két győzelemmel számolgatás nélkül révbe érhetnek a győriek. – Korábban azt mondtam, az utolsó három fordulóban hét pontot kell szereznünk. Egy megvan, hatra még szükségünk van.

Amennyiben az ETO FC nem hibázik, és esélyeshez méltón legyőzi a Diósgyőrt, a Ferencváros nem kaphat ki Újpesten vasárnap a háromnapos forduló zárómérkőzésén, ugyanis behozhatatlan hátrányba kerülne!

 

Az újpesti Aljosa Matko (balra) a gólkirályi címre és a Ferencváros legyőzésére tör Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Fogadkozó újpestiek

Ha az elmúlt bő egy évtizedből indulunk ki, akkor attól nem kell tartania a címvédőnek, hogy veszít. Legalábbis az Újpest legutóbb 2015 decemberében tudta felülmúlni a Fradit, amely döbbenetes módon uralja, silányította egyoldalú játszadozássá a derbit. Persze kevés motiválóbb van a lilák számára, mint hogy keresztbe tegyenek az ősi riválisnak, egyúttal saját közönségük előtt, a Szusza Ferenc Stadionban bánjanak el a zöld-fehérekkel. A 6. helyre pályázó Újpest otthonában októberben nem tudott nyerni (1-1) Robbie Keane együttese, amely nehéz meccsre számíthat.

Ez egy különleges derbi lesz, hiszen ellenfelünknek akár a bajnoki címe is múlhat ezen a meccsen. A csapattársaktól tudom, hogy régóta nem vertük meg a zöld-fehéreket, pláne hazai pályán, így mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez most változzon. Tudjuk, hogy a szurkolóinknak ez mit jelent, és remélem, az ő segítségükkel elérhetjük a célunkat

 – hangolódott a nagy mérkőzésre az Újpest német középpályása, Arne Maier. 

NB I, 32. forduló

péntek:

  • Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 20.00

szombat:

  • MTK–Nyíregyháza 13.00
  • Kazincbarcika–Kisvárda 16.00
  • ETO FC–DVTK 19.15

vasárnap:

  • Paks–Debrecen 13.30
  • Újpest–Ferencváros 16.00

A tabella itt érhető el.

A derbi és a bajnoki hajrá is terítékre került a Szpíker kornerben:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekfeljelentés

Ez egy komoly névtelen feljelentés, géppel írva

Pozsonyi Ádám avatarja

Egyes balfácánok azt rebesgetik, hogy időgép nem létezik. Butaság. Már hogyne létezne időgép. Mutatom!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.