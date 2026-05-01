A munka ünnepén sem áll le az NB I, bajnokavatás is lehet a háromnapos forduló végén

– Ha. Ez feltételes mód. Majd meglátjuk – reagált a Magyar Nemzet azon felvetésére Borbély Balázs, miszerint a DVSC elleni 1-1 után két győzelemmel számolgatás nélkül révbe érhetnek a győriek. – Korábban azt mondtam, az utolsó három fordulóban hét pontot kell szereznünk. Egy megvan, hatra még szükségünk van.

Amennyiben az ETO FC nem hibázik, és esélyeshez méltón legyőzi a Diósgyőrt, a Ferencváros nem kaphat ki Újpesten vasárnap a háromnapos forduló zárómérkőzésén, ugyanis behozhatatlan hátrányba kerülne!

Az újpesti Aljosa Matko (balra) a gólkirályi címre és a Ferencváros legyőzésére tör

Fogadkozó újpestiek

Ha az elmúlt bő egy évtizedből indulunk ki, akkor attól nem kell tartania a címvédőnek, hogy veszít. Legalábbis az Újpest legutóbb 2015 decemberében tudta felülmúlni a Fradit, amely döbbenetes módon uralja, silányította egyoldalú játszadozássá a derbit. Persze kevés motiválóbb van a lilák számára, mint hogy keresztbe tegyenek az ősi riválisnak, egyúttal saját közönségük előtt, a Szusza Ferenc Stadionban bánjanak el a zöld-fehérekkel. A 6. helyre pályázó Újpest otthonában októberben nem tudott nyerni (1-1) Robbie Keane együttese, amely nehéz meccsre számíthat.

Ez egy különleges derbi lesz, hiszen ellenfelünknek akár a bajnoki címe is múlhat ezen a meccsen. A csapattársaktól tudom, hogy régóta nem vertük meg a zöld-fehéreket, pláne hazai pályán, így mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez most változzon. Tudjuk, hogy a szurkolóinknak ez mit jelent, és remélem, az ő segítségükkel elérhetjük a célunkat

– hangolódott a nagy mérkőzésre az Újpest német középpályása, Arne Maier.

NB I, 32. forduló péntek: Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 20.00 szombat: MTK–Nyíregyháza 13.00

Kazincbarcika–Kisvárda 16.00

ETO FC–DVTK 19.15 vasárnap: Paks–Debrecen 13.30

Újpest–Ferencváros 16.00

