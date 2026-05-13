alexander zverevteniszJannik Sinner

Nehéz komolyan venni az olimpiai bajnokot, reakciója a bukásánál is kínosabb

Folytatódott Alexander Zverev elképesztő sorozata, a tenisz 2021-es olimpiai bajnoka egymás után a hatodik tornáján is olasz rivális ellen esett ki. Igaz, a hatból négyszer a világelső Jannik Sinner jelentette a végállomást, Rómában viszont Luciano Darderi, aki négy meccslabdát hárított a második játszmában, hogy aztán a döntő szettben kiosszon egy 6:0-t a második kiemelt németnek. Zverev a szerinte borzasztó állapotú pályára fogta a vereséget.

Koczó Dávid
2026. 05. 13. 10:56
Alexander Zverev Rómában nem jutott el a Jannik Sinner elleni döntőig, egy másik olasz teniszező, Luciano Darderi győzte le, pedig a korábbi olimpiai bajnoknak meccslabdái voltak Fotó: AFP/Andreas Solaro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ez a pálya a legrosszabb, amelyen valaha játszottam. A juniorok között, a futures-tornákon vagy edzésen sem teniszeztem még ilyen rossz minőségű pályán. Két szettben meg kellett volna nyernem a mérkőzést – reagált a veresége után Zverev, mielőtt szinte mellékesen megjegyezte, hogy legyőzője, Darderi a harmadik játszmában fantasztikusan játszott. Abba már nem ment bele Zverev, hogy erre miként lehetett képes az olasz a borzasztó pályán.

Ki állítja meg Jannik Sinnert?

Rómában Darderi mellett Jannik Sinner is menetel a hazai teniszezők közül, a világelső egymás után a hatodik ATP 1000-es tornáját nyerheti meg, s Novak Djokovics után a második teniszező lehet, aki a kategória mind a kilenc versenyén eljut a végső sikerig. Sinner következő ellenfele, Andrej Rubljov persze kimondta a nagy igazságot: biztos, hogy az olasz következő veresége egyre közeledik…

A negyeddöntős párosítások

  • Sinner (olasz, 1.)–Rubljov (orosz, 12.)
  • Medvegyev (orosz, 7.)–Landaluce (spanyol)
  • Hacsanov (orosz, 13.)–Ruud (norvég, 23.)
  • Darderi (olasz, 18.)–Jódar (spanyol, 32.)

Míg Sinner a héten az ATP 1000-es gyűjteményét teheti teljessé, a következő nagy tornán, a Roland Garroson az egyetlen hiányzó Grand Slam-trófeát zsebelheti be. A címvédő Alcaraz hiányában Párizsban is Zverev lesz a második kiemelt, de egyáltalán nem biztos, hogy tényleg őt kell Sinner fő riválisának tekinteni. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu