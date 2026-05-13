Nehéz komolyan venni az olimpiai bajnokot, reakciója a bukásánál is kínosabb

– Ez a pálya a legrosszabb, amelyen valaha játszottam. A juniorok között, a futures-tornákon vagy edzésen sem teniszeztem még ilyen rossz minőségű pályán. Két szettben meg kellett volna nyernem a mérkőzést – reagált a veresége után Zverev, mielőtt szinte mellékesen megjegyezte, hogy legyőzője, Darderi a harmadik játszmában fantasztikusan játszott. Abba már nem ment bele Zverev, hogy erre miként lehetett képes az olasz a borzasztó pályán.

Ki állítja meg Jannik Sinnert?

Rómában Darderi mellett Jannik Sinner is menetel a hazai teniszezők közül, a világelső egymás után a hatodik ATP 1000-es tornáját nyerheti meg, s Novak Djokovics után a második teniszező lehet, aki a kategória mind a kilenc versenyén eljut a végső sikerig. Sinner következő ellenfele, Andrej Rubljov persze kimondta a nagy igazságot: biztos, hogy az olasz következő veresége egyre közeledik…