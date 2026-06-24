Nézhetetlen Anglia, ideges Ronaldo, ostoba mexikói tévés
Az angol labdarúgó-válogatott ugyanazt csinálta, mint 2022-ben, Katarban. Az első, megnyert csoportmérkőzése után a másodikon nem volt hajlandó futballozni Anglia. A Ghána elleni 0-0 volt a vb eddigi leggyengébb meccse. Cristiano Ronaldo megint csattanós választ adott az őt temetőknek: két gólja az üzbégek ellen önmagáért beszél, de a találkozó utáni bugyuta riporteri kérdésekkel megint sikerült őt kihozni a sodrából.
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