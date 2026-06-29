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Hideglelős meccsen nyert Brazília a vb eddigi legjobb mérkőzésén

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Nagy nehézségek árán jutott be a legjobb 16 közé a sportág ötszörös világbajnoka. Brazília hátrányból fordítva 2-1-re megverte Japánt, a dél-amerikai csapat győztes gólja a 95. percben született meg.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 21:03
A brazil csapat nagy nehézségek árán jutott be a 16 közé Fotó: RONALDO SCHEMIDT Forrás: AFP
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Japan's midfielder #24 Kaishu Sano (R) celebrates after scoring the opening goal during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szano góljával vezettek a brazilok - Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Japán nagyon jól csinálta, hogy a brazilok egyetlen veszélyes támadóján, Vinciuson ketten védekeztek, kiölve a kreativítást a brazil csapat játékából. A percek múlásával a brazil csapat egyre idegesebb lett, nekik megváltásként jött a szünet, amely 1-0-s ázsiai vezetéssel kezdődött. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy az első féldiő utolsó perceiben a japánok hosszú perceken keresztül a brazil kapu előtt tudták tartani a labdát. Amikor kitört a szünet, sokan a fejüket fogták, mások hüldezetek. Ez lenne a brazil válogatott? Ez lenne az ötszörös világbajnok? Tényleg ide jutottunk, hogy Japán simán rá tudja kényszeríteni az akaratát az (egykori) futballóriásra? Még leírni is hihetetlen, de egy félidőre volt a kieséstől az ötszörös világbajnok, a legjobb 32 között.

Sérülés is tizedelte a brazilokat

A második félidőre Paquéta nem tudott kijönni, ő az első félidő végén sérült meg. A helyére Endrick érkezett. Az ember közben azon merengett, mikor volt hasonló helyzetben a brazil csapat? Sok morfondírozásra nem volt idő, a braziloknak mindent egy lapra feltéve kellett támadni. Az 52. percben nagy egyenlítési lehetőséget hagyott ki a brazil csapat, amely teljesen beszoította Japánt. Danilo beadása után Bruno Guimaraes tisztán fejelhetett, de Szuzuki, a japánok kapusa hatalmas bravúrral védett. Aztán eljött az 54. perc, de itt már tényleg senki sem akart hinni a szemének, akkora brazil lehetőség maradt ki. A dél-amerikaiak beadása után Szuzuki rosszul jött ki a kapuból, előbb Cunha, majd Casemiro is gólt szerezhetett volna, de a gólvonalon álló Tomijaszu vállában elakadt a labda. Ezt még megúszta a japán csapat, nem úgy azt, ami az 56. percben történt. Ekkor egyenlített a brazil csapat: Gabriel ívelését Casemiro senkitől sem zavartatva fejelt a kapuba. 1-1, új meccs kezdődött.

Vincius köténycsele után akár 2-1 is lehetett volna már, de a lövését Szuzuki óriási bravúrral a kapufára tolta. A japán csapat lélegzethez sem jutott, teljesen beszorult, mintha egy teljesen más brazil válogatott lett volna az ellenfelük. 

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Casemiro #5 of Brazil scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Itt van a brazilok egyenlítő gólja - Fotó: MOLLY DARLINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A brazil csapat mindenképpen szerette volna a rendes játékidőben döntésre vinni a dolgot. A második ivószünet a japán csapatnak jött jobban, amely iszonyatos nyomás alatt játszott az ezt megelőző időszakban. Tényleg csak az volt a kérdés, hogy az utolsó negyedórában a brazilok be tudják-e vinni a döntő ütést, netán 90 perc alatt nem dől el a meccs és hosszabbítás következik. A közönség egy része Neymar nevét kiabálta, de Carlo Ancelotti egyelőre nem küldte pályára a brazil legendát.

Csendesedett a meccs, de az izgalmak nem tűntek el. Mintha mindkét csapat a másik hibájára várt volna. A japánok kockázatkerülése persze ebben az időszakban érthető volt. A 88. percben megint nagy nyomást helyezett a brazil csapat Japánra, Vinicius a hátán vitte a csapatot, de nem tudták a mindent eldöntő gólt begyötörni. A 91. percben Casemiro is megsérült, ő sem tudta folytatni a játékot. 

Aztán eljött a 95. perc, a csereként beállt Gabriel Martinelli kapufás góllal Brazíliát küldte tovább a legjobb 16 közé.

Japán a gól után összeomlott, a brazilok pedig úgy örültek, mintha megnyerték volna a világbajnokságot. Pedig csak a legjobb 16 közé jutottak be.

Labdarúgó-világbajnokság, mérkőzés a 16 közé jutásért: Brazília–Japán 2-1 (0-1) 

 

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