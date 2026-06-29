Hideglelős meccsen nyert Brazília a vb eddigi legjobb mérkőzésén

Szano góljával vezettek a brazilok - Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Japán nagyon jól csinálta, hogy a brazilok egyetlen veszélyes támadóján, Vinciuson ketten védekeztek, kiölve a kreativítást a brazil csapat játékából. A percek múlásával a brazil csapat egyre idegesebb lett, nekik megváltásként jött a szünet, amely 1-0-s ázsiai vezetéssel kezdődött. Meg kell azonban jegyezni azt is, hogy az első féldiő utolsó perceiben a japánok hosszú perceken keresztül a brazil kapu előtt tudták tartani a labdát. Amikor kitört a szünet, sokan a fejüket fogták, mások hüldezetek. Ez lenne a brazil válogatott? Ez lenne az ötszörös világbajnok? Tényleg ide jutottunk, hogy Japán simán rá tudja kényszeríteni az akaratát az (egykori) futballóriásra? Még leírni is hihetetlen, de egy félidőre volt a kieséstől az ötszörös világbajnok, a legjobb 32 között.

Sérülés is tizedelte a brazilokat

A második félidőre Paquéta nem tudott kijönni, ő az első félidő végén sérült meg. A helyére Endrick érkezett. Az ember közben azon merengett, mikor volt hasonló helyzetben a brazil csapat? Sok morfondírozásra nem volt idő, a braziloknak mindent egy lapra feltéve kellett támadni. Az 52. percben nagy egyenlítési lehetőséget hagyott ki a brazil csapat, amely teljesen beszoította Japánt. Danilo beadása után Bruno Guimaraes tisztán fejelhetett, de Szuzuki, a japánok kapusa hatalmas bravúrral védett. Aztán eljött az 54. perc, de itt már tényleg senki sem akart hinni a szemének, akkora brazil lehetőség maradt ki. A dél-amerikaiak beadása után Szuzuki rosszul jött ki a kapuból, előbb Cunha, majd Casemiro is gólt szerezhetett volna, de a gólvonalon álló Tomijaszu vállában elakadt a labda. Ezt még megúszta a japán csapat, nem úgy azt, ami az 56. percben történt. Ekkor egyenlített a brazil csapat: Gabriel ívelését Casemiro senkitől sem zavartatva fejelt a kapuba. 1-1, új meccs kezdődött.

Vincius köténycsele után akár 2-1 is lehetett volna már, de a lövését Szuzuki óriási bravúrral a kapufára tolta. A japán csapat lélegzethez sem jutott, teljesen beszorult, mintha egy teljesen más brazil válogatott lett volna az ellenfelük.