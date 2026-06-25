A holland válogatott esélye: maga döntheti el, kivel játszik a nyolcaddöntőért

Hollandia taktikázhat, japán–svéd kulcsmérkőzés
Tunézia a legutóbbi három mérkőzésén 14 gólt kapott, és Japán ellen látszott, hogy a hirtelen jött kapitányváltás sem jelentett megoldást. A Ronald Koeman vezette Hollandia a svédek elleni mindkét félidő elején örömjátékot mutatott be, és a látottak alapján nehéz elképzelni, hogy a tunéziaiak erre ellenszert találnak Kansas Cityben. Az afrikai együttes fő célja az lehet, hogy ne legutolsó, 48. helyezettként zárja az idei világbajnokságot, míg az európai válogatott a párhuzamosan zajló japán–svéd összecsapás állásának ismeretében taktikázhat, hogy a C csoport első vagy második helyezettjével szeretne találkozni a nyolcaddöntőbe kerülésért.
A játéknap legizgalmasabbnak ígérkező párharcát Japán és Svédország vívja egymással. Az ázsiaiak a hollandok ellen kiharcolt döntetlen után kiütötték Tunéziát, és bár utóbbit a skandinávok is megtették, Gyökeres Viktorék Hollandiától 5-1-es vereséget szenvedtek. A svéd válogatottra emiatt a közeljövő szempontjából fontosabb találkozó vár Arlingtonban, mert csak az őszinte futballjukkal sokak szimpátiáját kivívó japánok garantálják a helyüket az egyenes kieséses szakaszban pontszerzés esetén.
Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:
E csoport, csütörtök:
- Curacao–Elefántcsontpart 22.00
- Ecuador–Németország 22.00
- Az állás: 1. Németország 6 pont, 2. Elefántcsontpart 3, 3. Ecuador 1, 4. Curacao 1.
F csoport, péntek:
- Japán–Svédország 1.00
- Tunézia–Hollandia 1.00
- Az állás: 1. Hollandia 4 pont, 2. Japán 4, 3. Svédország 3, 4. Tunézia 0.
D csoport, péntek:
- Törökország–Egyesült Államok 4.00
- Paraguay–Ausztrália 4.00
- Az állás: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Ausztrália 3, 3. Paraguay 3, 4. Törökország 0.
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