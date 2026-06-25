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A holland válogatott esélye: maga döntheti el, kivel játszik a nyolcaddöntőért

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További három csoportban fejeződnek be a küzdelmek a labdarúgó-világbajnokságon. A társházigazda Egyesült Államok és a négyszeres vb-győztes Németország már tét nélkül várhatja a zárást, ahogyan Törökország és Tunézia is, bár ők kevésbé pozitív okból. A maradék nyolc csapatnak viszont keményen meg kell harcolnia a minél jobb helyezésért, és akár még a továbbjutásért is. Hollandia egyedüliként taktikázhat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 25. 6:13
Hollandia Tunézia ellen zárja a vb-csoportkört Fotó: Getty Images via AFP/Molly Darlington
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Hollandia taktikázhat, japán–svéd kulcsmérkőzés

Tunézia a legutóbbi három mérkőzésén 14 gólt kapott, és Japán ellen látszott, hogy a hirtelen jött kapitányváltás sem jelentett megoldást. A Ronald Koeman vezette Hollandia a svédek elleni mindkét félidő elején örömjátékot mutatott be, és a látottak alapján nehéz elképzelni, hogy a tunéziaiak erre ellenszert találnak Kansas Cityben. Az afrikai együttes fő célja az lehet, hogy ne legutolsó, 48. helyezettként zárja az idei világbajnokságot, míg az európai válogatott a párhuzamosan zajló japán–svéd összecsapás állásának ismeretében taktikázhat, hogy a C csoport első vagy második helyezettjével szeretne találkozni a nyolcaddöntőbe kerülésért.

A játéknap legizgalmasabbnak ígérkező párharcát Japán és Svédország vívja egymással. Az ázsiaiak a hollandok ellen kiharcolt döntetlen után kiütötték Tunéziát, és bár utóbbit a skandinávok is megtették, Gyökeres Viktorék Hollandiától 5-1-es vereséget szenvedtek. A svéd válogatottra emiatt a közeljövő szempontjából fontosabb találkozó vár Arlingtonban, mert csak az őszinte futballjukkal sokak szimpátiáját kivívó japánok garantálják a helyüket az egyenes kieséses szakaszban pontszerzés esetén.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 3. forduló:

E csoport, csütörtök:

  • Curacao–Elefántcsontpart 22.00
  • Ecuador–Németország 22.00
  • Az állás: 1. Németország 6 pont, 2. Elefántcsontpart 3, 3. Ecuador 1, 4. Curacao 1.

F csoport, péntek:

  • Japán–Svédország 1.00
  • Tunézia–Hollandia 1.00
  • Az állás: 1. Hollandia 4 pont, 2. Japán 4, 3. Svédország 3, 4. Tunézia 0.

D csoport, péntek:

  • Törökország–Egyesült Államok 4.00
  • Paraguay–Ausztrália 4.00
  • Az állás: 1. Egyesült Államok 6 pont, 2. Ausztrália 3, 3. Paraguay 3, 4. Törökország 0.

 

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