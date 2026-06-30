„Nem érdekel” – üzent a kiesés után a holland kapitány, aki nem mondott le

– Újra ugyanezt a felállást választanám. A csoportmeccseken túl sok lehetőséget engedtünk, ilyenkor az edző dolga, hogy változtasson – jelentette ki Koeman, hozzátéve, hogy szereti az ötvédős felállást. Aztán a kritikákra is reagált.

Egész Hollandia kérte, hogy öt védővel játsszunk. Aztán amikor így döntök, ezért kritizálnak. Nem érdekel.

Koeman szerint a változtatás alapvetően bejött, bár néha túl mélyen visszaállt a csapata.

Hollandia a vb-történelem legrosszabb tizenegyespárbajozója

A holland szövetségi kapitány bizarr jelenetnek nevezte, ahogy a szétlövésben Rahimi tizenegyesét lényegében már kivédte Verbruggen, aztán a kapus sarkáról mégis bepattant a labda, Koeman szerint ez a jelenet döntött. A hollandok közül hárman is hibáztak, köztük a direkt a tizenegyespárbajra becserélt Justin Kluivert.