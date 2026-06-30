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„Nem érdekel” – üzent a kiesés után a holland kapitány, aki nem mondott le

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Hollandia megint egymás után a harmadik világbajnokságán is tizenegyesekkel vérzett el, Ronald Koeman csapata 1-1-es rendes játékidő után járt pórul a Marokkó elleni szétlövésben. Koeman a mérkőzés után nem mondott le, s megvédte a védekező felfogását is. Hollandia 120 perc alatt kétszer találta el Marokkó kapuját.

Koczó Dávid
2026. 06. 30. 9:26
Ronald Koeman vezetésével Hollandia nem jutott a labdarúgó-vb 2026 nyolcaddöntőjébe Marokkó ellen, a szövetségi kapitány utólag sem változtatna a taktikán Fotó: AFP/Alfredo Estrella
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– Újra ugyanezt a felállást választanám. A csoportmeccseken túl sok lehetőséget engedtünk, ilyenkor az edző dolga, hogy változtasson – jelentette ki Koeman, hozzátéve, hogy szereti az ötvédős felállást. Aztán a kritikákra is reagált.

Egész Hollandia kérte, hogy öt védővel játsszunk. Aztán amikor így döntök, ezért kritizálnak. Nem érdekel.

Koeman szerint a változtatás alapvetően bejött, bár néha túl mélyen visszaállt a csapata.

Hollandia a vb-történelem legrosszabb tizenegyespárbajozója

A holland szövetségi kapitány bizarr jelenetnek nevezte, ahogy a szétlövésben Rahimi tizenegyesét lényegében már kivédte Verbruggen, aztán a kapus sarkáról mégis bepattant a labda, Koeman szerint ez a jelenet döntött. A hollandok közül hárman is hibáztak, köztük a direkt a tizenegyespárbajra becserélt Justin Kluivert.

Lehet, hogy Koemannak kapust kellett volna cserélnie? Hollandia eddigi egyetlen megnyert vb-tizenegyespárbajában az volt a siker receptje, a narancsosok immár négy szétlövést elveszítettek, hasonlóan rossz mérleggel csak Spanyolország rendelkezik még. Ez is felveti a kérdést: jó döntés volt-e Koemantól, hogy kivárásra és a holland szempontból terhelt múltú tizenegyesekre játszott.

Hollandia vb-tizenegyespárbajai

  • 1998, elődöntő, Brazília ellen 2-4
  • 2014, negyeddöntő, Costa Rica ellen 4-3
  • 2014, elődöntő, Argentína ellen 2-4
  • 2022, negyeddöntő, Argentína ellen 3-4
  • 2026, tizenhatoddöntő, Marokkó ellen 2-3

2018-ban Hollandia nem jutott ki a tornára, a legutóbbi három részvétele alkalmával a szétlövés jelentette a narancsos aranyálmok végét.

 

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