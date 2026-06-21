Magyar nevet írtak az egyik mezre a Japán–Tunézia történelmi vb-meccsen
Történelmi jelentőségű meccset rendeztek magyar idő szerint vasárnap reggel a mexikói Monterreyben a labdarúgó-világbajnokságon. A Japán–Tunézia találkozó volt a vb-történet ezredik mérkőzése, amelyet a magyar származású román játékvezető, Kovács István vezetett. Japán magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott az F csoport második fordulójában.
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