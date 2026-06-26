Merénylet Hollandia és Németország ellen, a FIFA szándékosan csinálta ezt?

Brazíllia sem járt sokkal jobban

Az ötszörös világbajnok brazilok sem lehetnek éppen boldogok. Ők is június 24-én Miamiban zárták a csoportkört Skócia ellen, majd június 29-én Houstonban jön az első egyenes kieséses mérkőzés Japán ellen. Ez megint egy olyan mérkőzés, amely magában hordozza a nagy meglepetés lehetőségét. A brazil csapatnak egy nappal jut több pihenő, mint a németeknek vagy a hollandoknak, ennek egészen biztosan nem örülnek a dél-amerikai országban.

Svájc? Egy hét pihenés

Persze nem lehet tudni, hogy mi a jobb. A túl hosszú szünet megzavarhat egy csapatot, a játékosok kizökkenhetnek a ritmusból. Svájc esete viszont azt mutatja meg, hogy a versenysemlegesség egyáltalán nem érdekli a FIFA-t. Svájc június 24-én, a kanadai Vancouverben játszotta le utolsó csoportmeccsét Kanada ellen, a következő fellépése július 2-án lesz ugyancsak Vancouverben.

Svájc tehát 7 (!) napot pihenhet, ráadásul ugyanott lép majd pályára, ahol az utolsó csoportmérkőzését játszotta.

Igaz, hogy az ő ellenfelük sem ismert még, de összehasonlítva a német és a holland, valamint a svájciak helyzetét, nem lehet azt mondani, hogy a felételek egyenlőek lennének. Egy 48 csapatos vb-n persze ezt nem könnyű megteremteni, de legalább törekedni kellene rá.