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Merénylet Hollandia és Németország ellen, a FIFA szándékosan csinálta ezt?

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Régóta tudjuk, hogy a versenysemlegesség és az egyenlő feltételek biztosítása nem a FIFA erőssége, ennek számtalan jelét látjuk a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokságon. Az azonban, ami a négyszeres vb-győztes Németország csapatával és Hollandiával történik, túlmegy minden határon.

Lantos Gábor
2026. 06. 26. 9:04
Boldogtalan német játékosok az Ecuador elleni vereség után Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
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Brazíllia sem járt sokkal jobban

Az ötszörös világbajnok brazilok sem lehetnek éppen boldogok. Ők is június 24-én Miamiban zárták a csoportkört Skócia ellen, majd június 29-én Houstonban jön az első egyenes kieséses mérkőzés Japán ellen. Ez megint egy olyan mérkőzés, amely magában hordozza a nagy meglepetés lehetőségét. A brazil csapatnak egy nappal jut több pihenő, mint a németeknek vagy a hollandoknak, ennek egészen biztosan nem örülnek a dél-amerikai országban.

Svájc? Egy hét pihenés

Persze nem lehet tudni, hogy mi a jobb. A túl hosszú szünet megzavarhat egy csapatot, a játékosok kizökkenhetnek a ritmusból. Svájc esete viszont azt mutatja meg, hogy a versenysemlegesség egyáltalán nem érdekli a FIFA-t. Svájc június 24-én, a kanadai Vancouverben játszotta le utolsó csoportmeccsét Kanada ellen, a következő fellépése július 2-án lesz ugyancsak Vancouverben. 

Svájc tehát 7 (!) napot pihenhet, ráadásul ugyanott lép majd pályára, ahol az utolsó csoportmérkőzését játszotta.

Igaz, hogy az ő ellenfelük sem ismert még, de összehasonlítva a német és a holland, valamint a svájciak helyzetét, nem lehet azt mondani, hogy a felételek egyenlőek lennének. Egy 48 csapatos vb-n persze ezt nem könnyű megteremteni, de legalább törekedni kellene rá.

 

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