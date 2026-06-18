Pogacar ezt nem így tervezte, Valter és közte egy szakasz után bő húsz perc a különbség
Először vesz részt a svájci körversenyen, és rögtön a nyitószakaszon nagy fölénnyel győzött a szlovén kerékpáros. Tadej Pogacar bő kétperces előnnyel nyert a második Richard Carapaz előtt, a negyedik Ilan Van Wilder pedig már több mint négy percet kapott. Valter Attila ötvenedik lett a szerdai nyitányon.
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