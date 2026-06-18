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Tuchel már a himnuszoknál dühöngött, a szavai mindent megváltoztattak

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Anglia 4-2-es győzelemmel kezdte a labdarúgó-világbajnokságot. Horvátország ellen a fotósok miatt mérgelődő Thomas Tuchel vezette angol válogatott legjobbja a kétgólos Harry Kane volt, aki elárulta, mi hangzott el a szünetben az öltözőben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 6:39
Anglia négy gólt szerzett Horvátország ellen Fotó: AFP/Aric Becker
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A horvátokat irányító Zlatko Dalic csalódottan értékelt, amiért csapata két pontrúgásból kapott gólt az első félidőben, majd a szünet után még rosszabbul játszott. Dalic önkritikát is gyakorolt, ugyanis a cseréit sem tartotta megfelelőnek.

Anglia legközelebb a szintén hárompontos Ghána ellen lép pályára, míg Horvátországra Panama vár az L csoport keddi játéknapján.

 

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