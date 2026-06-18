Tuchel már a himnuszoknál dühöngött, a szavai mindent megváltoztattak

A horvátokat irányító Zlatko Dalic csalódottan értékelt, amiért csapata két pontrúgásból kapott gólt az első félidőben, majd a szünet után még rosszabbul játszott. Dalic önkritikát is gyakorolt, ugyanis a cseréit sem tartotta megfelelőnek.

Anglia legközelebb a szintén hárompontos Ghána ellen lép pályára, míg Horvátországra Panama vár az L csoport keddi játéknapján.