Az operatőr jött ki a legrosszabbul a Bayern és a City játékosának összetűzéséből

Yirenkyi gólja döntött Ghána és Panama között. Fotó: AFP/Cole Burston

A sorozatban ötödik világbajnokságán a harmadik különböző válogatottjával szereplő Carlos Queiroz szerint a siker hajrábeli megszerzése nem a véletlen műve volt: épp az volt Ghána terve, hogy a találkozó végére bedarálja Panamát.