Az operatőr jött ki a legrosszabbul a Bayern és a City játékosának összetűzéséből

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Ghána és Kolumbia győzelmével zárult le a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének első fordulója. A ghánai válogatott a 95. percben szerzett góllal nyert Panama ellen, míg Kolumbia az újonc Üzbegisztán ellen Luis Díaz vezérletével, 3-1-es sikerrel gyűjtötte be a három pontot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 6:02
A kolumbiai Luis Díaz a gólpassza után gólt is szerzett Üzbegisztán ellen Fotó: AFP/Rodrigo Oropeza
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Yirenkyi gólja döntött Ghána és Panama között
Yirenkyi gólja döntött Ghána és Panama között. Fotó: AFP/Cole Burston

A sorozatban ötödik világbajnokságán a harmadik különböző válogatottjával szereplő Carlos Queiroz szerint a siker hajrábeli megszerzése nem a véletlen műve volt: épp az volt Ghána terve, hogy a találkozó végére bedarálja Panamát.

Labdarúgó-világbajnokság, 1. forduló

K csoport

  • Portugália–Kongói DK 1-1 (1-1), Houston, 68 777 néző, jv.: Al-Jasszim (katari). Gólszerzők: Neves (6.), illetve Wissa (45+5.)
  • Üzbegisztán–Kolumbia 1-3 (0-1), Mexikóváros, 80 824 néző, jv.: Taylor (angol). Gólszerzők: Fayzullayev (60.), illetve Munoz (41.), Díaz (65.), Campaz (90+9.)

L csoport

  • Anglia–Horvátország 4-2 (2-2), Arlington, 70 389 néző, jv.: Turpin (francia). Gólszerzők: Kane (12. – büntetőből, 42.), Bellingham (47.), Rashford (85.), illetve Baturina (36.), Musa (45+5.)
  • Ghána–Panama 1-0 (0-0), Toronto, 42 942 néző, jv.: Nyberg (svéd). Gólszerző: Yirenkyi (90+5.)

 

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