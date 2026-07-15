Lovaggá akarták ütni a pokolba kívánt David Beckhamet

Mire felkelt a Hold, Anglia leggyűlöltebb embere David Beckham lett. A második félidő elején Diego Simeone fellökte David Beckhamet, ő pedig a földön fekve felemelte a lábát, és kicsit megrúgta ellenfelét, aki azonnal eljátszotta a nagy halált. A dán Kim Milton Nielsen a szabályokat alkalmazva, jó döntést hozva állította ki a szándékosan, indulatból szabálytalankodó sztárt. Az angolok hiába játszottak emberhátrányban is remekül a folytatásban, 2-2 után tizenegyespárbajban kiestek. Anglia nagy része szerint azért, mert David Beckham ostoba szabálytalansága miatt kiállíttatta magát. A legjellemzőbb lapvélemény szerint „David Beckham kiejtette Angliát a világbajnokságról”. Diego Simeone később beismerte, hogy az angol sztár csak kicsit találta el, ő színészkedett a szenvedésével. Direkt úgy esett el, mintha a láb erősen találta volna el, de ez mit sem számított. A másnapi szalagcímek szörnyűek voltak. „Tíz hős oroszlán meg egy hülyegyerek” – fogalmazott Piers Morgan a Daily Mirrortól.

A legdurvább talán az a történet, hogy a délkelet-londoni Falánk Fácán pubban a törzsvendégek saját kabalát raktak össze a világbajnokságra: egy életnagyságú bábut szoknyában és Beckham hetes számú válogatottmezében. Eredetileg így akartak tisztelegni a United sztárja előtt, de az Argentína elleni mérkőzés után az indulatok más irányt vettek. A pub vendégei otromba módon felakasztották a négyszáz fontot érő bábut az épület előtt található állványra. „Csak azt tették, amit egész Anglia érez” – nyilatkozta a kocsmáros. A Netflix David Beckhamről szóló sorozatából kiderült, mit élt állt ezekben a hetekben, hónapokban, sőt, években a futballista.

Bárhol lépett pályára, már a kivonulásnál és a játékosok bemutatásánál elemi erővel zúdult rá a gyűlölet, ő pedig faarccal tette a dolgát.

Pedig a szüleit is zaklatta a média, még a telefonjukat is lehallgatták, vele pedig előfordult, hogy az utcán fellökték vagy leköpték.