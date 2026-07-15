David BeckhamDiego Simeoneangol válogatottlabdarúgó-vb 2026argentin válogatott

Lovaggá akarták ütni a pokolba kívánt David Beckhamet

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Az argentin és az angol labdarúgó-válogatott szerdai világbajnoki elődöntője már a hatodik olyan meccs lesz a két ország csapata között, amely világbajnokságon játszódik. Az első öt egymás elleni összecsapás mindegyike hozott olyan eseményeket, amelyeket soha nem lehet kitörölni a vb történelemkönyveiből. Talán az sem véletlen, hogy a két világbajnok, Argentína és Anglia a vb-ken túl nem nagyon kereste egymás társaságát, hiszen összesen egyszer, 2005-ben játszottak egymás ellen barátságos meccset. Azt is szigorúan semleges pályán, Genfben.

Lantos Gábor
2026. 07. 15. 6:05
Diego Simeone és David Beckham az 1998-as franciaországi világbajnokságon Fotó: AFP/Gerard Cerles
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Mire felkelt a Hold, Anglia leggyűlöltebb embere David Beckham lett. A második félidő elején Diego Simeone fellökte David Beckhamet, ő pedig a földön fekve felemelte a lábát, és kicsit megrúgta ellenfelét, aki azonnal eljátszotta a nagy halált. A dán Kim Milton Nielsen a szabályokat alkalmazva, jó döntést hozva állította ki a szándékosan, indulatból szabálytalankodó sztárt. Az angolok hiába játszottak emberhátrányban is remekül a folytatásban, 2-2 után tizenegyespárbajban kiestek. Anglia nagy része szerint azért, mert David Beckham ostoba szabálytalansága miatt kiállíttatta magát. A legjellemzőbb lapvélemény szerint „David Beckham kiejtette Angliát a világbajnokságról”. Diego Simeone később beismerte, hogy az angol sztár csak kicsit találta el, ő színészkedett a szenvedésével. Direkt úgy esett el, mintha a láb erősen találta volna el, de ez mit sem számított. A másnapi szalagcímek szörnyűek voltak. „Tíz hős oroszlán meg egy hülyegyerek” – fogalmazott Piers Morgan a Daily Mirrortól.

A legdurvább talán az a történet, hogy a délkelet-londoni Falánk Fácán pubban a törzsvendégek saját kabalát raktak össze a világbajnokságra: egy életnagyságú bábut szoknyában és Beckham hetes számú válogatottmezében. Eredetileg így akartak tisztelegni a United sztárja előtt, de az Argentína elleni mérkőzés után az indulatok más irányt vettek. A pub vendégei otromba módon felakasztották a négyszáz fontot érő bábut az épület előtt található állványra. „Csak azt tették, amit egész Anglia érez” – nyilatkozta a kocsmáros. A Netflix David Beckhamről szóló sorozatából kiderült, mit élt állt ezekben a hetekben, hónapokban, sőt, években a futballista. 

Bárhol lépett pályára, már a kivonulásnál és a játékosok bemutatásánál elemi erővel zúdult rá a gyűlölet, ő pedig faarccal tette a dolgát.

Pedig a szüleit is zaklatta a média, még a telefonjukat is lehallgatták, vele pedig előfordult, hogy az utcán fellökték vagy leköpték.

Az elátkozott játékost lovaggá akarták ütni

Nehezen csendesedett el ez a hisztéria. Mígnem eljött 2001. október 6. Ezen a napon Manchesterben rendezték meg az Anglia–Görögország vb-selejtezőt, amelyen a 93. percben még a görögök vezettek 2-1-re. Ha így marad az állás, Anglia nem nyeri meg a csoportját. Ekkor jött David Beckham, aki óriási szabadrúgásgóllal egyenlített. Anglia ezzel csoportelső lett, egy angol újságíró pedig – aki 1998-ban a pokolba küldte el Beckhamet – azt írta, hogy üssék lovaggá a játékost.

England captain David Beckham celebrates with fans after scoring their winning goal 06 October 2001, in Englands victory over Greece to qualify for the 2002 World Cup finals , at Old Trafford. AFP PHOTO GERRY PENNY/GP-BW (Photo by GERRY PENNY / AFP)
David Beckham a 2001-es görögök elleni vb-selejtezőn Manchesterben - Fotó: GERRY PENNY / AFP

A slusszpoén pedig a 2002-es vb-n következett, ahol az angol és az argentin csapat egy csoportba került. A Szapporóban rendezett meccsen David Beckham tizenegyesgóljával az angolok 1-0-ra nyertek, visszavágva ezzel Maradonáért, Simeonéért. Mindenért.  

 

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