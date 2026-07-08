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Tündérmese Wimbledonban, ahol máris a kislányát emlegető Zverev ellen hangolnak

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Jannik Sinner, Novak Djokovics, Alexander Zverev, Arthur Fery. Ez Wimbledon idei férfi egyes elődöntőseinek névsora. Három Grand Slam-bajnok, akit mindenki ismer, aki csak minimálisan is követi a teniszt, és egy, a wimbledoni teniszközpont tőszomszédságában felnőtt srác, akire néhány napig még igaz lesz, hogy sosem állt a top 100-ban a világranglistán. Ő Arthur Fery, aki a negyeddöntőre már annyira belemelegedett a valószínűtlen menetelésébe, hogy szinte lemosta a pályáról a néhány hete még Roland Garros-döntőben látott Flavio Cobollit.

Koczó Dávid
2026. 07. 08. 19:53
Arthur Fery hitetlenkedő öröme: Flavio Cobolli legyőzésével ő Wimbledon negyedik elődöntőse Jannik Sinner, Novak Djokovics és Alexander Zverev mellett Fotó: AFP/Henry Nicholls
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Ehhez képest a 23 éves Fery idén már öt megnyert mérkőzésnél jár. Volt egy kis szerencséje, a negyedik kiemelt Ben Sheltont nagy meglepetésre kiütötte előle Otto Virtanen, aki az első fordulós teljesítményét az angol játékos ellen már nem tudta megismételni.

Ferynek nem volt veszítenivalója, a harmadik fordulóban Zizou Bergsnek – aki egyébként élete első ATP-trófeájával hangolt Wimbledonra – dupla brékelőnye volt ellene a negyedik szettben, amellyel már lezárhatta volna a találkozót, de Fery innen is visszazárkózott, majd a döntő játszmát is brékhátrányból fordította meg, s megnyerte döntő rövidítésben, ugyanúgy, mint egy körrel később Grigor Dimitrovot, aki szintén 2-1-re vezetett ellene a játszmákat tekintve.

Dimitrov volt az, aki tavaly Wimbledonban lejátszotta a későbbi győztes Jannik Sinnert a pályáról, de egy sérülés megakadályozta a bravúrban, idén a bolgárt is Arthur Fery állította meg.

A két ötszettes csata pedig ahelyett, hogy teljesen kimerítette volna a hasonló sorozatterheléshez nem szokott Feryt, inkább feldobta: a néhány hete még Roland Garros-döntőt vívott Flavio Cobollit már három játszmában intézte el, az utolsóban játék sem jutott az olasznak.

Fery és Wimbledon Zverev ellen hangol

Tündérmese a javából, azaz angolul fairy tale, de jelen esetben Wimbledonban természetesen Fery tale.

– Hihetetlen, második meccs a wimbledoni centerpályán, második győzelem, el sem hiszem – mondta ki Fery mindenki gondolatát. – Az utolsó játékban olyan érzelmeket éltem át, mit soha korábban.

Az angol játékos arra a felvetésre bölcsen kikerülte a választ, hogy ő mindössze a második szabadkártyás elődöntős férfi egyesben Wimbledonban, s az első, Goran Ivanisevic 2001-ben meg is nyerte a tornát, ha már eljutott a végjátékig.

Fery és Alexander Zverev lényegében egyszerre fejezte be a negyeddöntőjét. Amikor Feryvel közölték, hogy ki lesz az ellenfele, a wimbledoni centerpálya közönség füttykoncertben tört ki, jelezve, mire számíthat pénteken Zverev.

A német egyébként Feryhez hasonlóan első wimbledoni elődöntőre készül, miután váratlanul sima meccsen megszakította a hétmeccses – ha a szaúdi bemutatótornát is számítjuk, akkor nyolcmeccses – vereségsorozatát Taylor Fritz ellen. Zverev visszautasította a feltételezést, hogy a 6:4, 6:4, 6:2-re megnyert mérkőzés könnyű lett volna.

– A teniszpályán semmi sem könnyű. Ha az ötéves kislányommal játszanék, talán az könnyű lenne. Mármint neki – szögezte le Zverev, aki nem sokat szokta emlegetni a gyermekét. A kislány édesanyja korábban kapcsolaton belül bántalmazással vádolta meg a teniszezőt, az ügyet végül 2024-ben bíróságon kívül rendezték, s mivel a megállapodás része volt a közös felügyelet, Zverev azóta több időt tölthet a lányával.

Wimbledon, negyeddöntők, szerdai eredmények

Férfi egyes

  • Zverev (német, 2.)–Fritz (amerikai, 6.) 6:4, 6:4, 6:2
  • Fery (brit)–Cobolli (olasz, 9.) 6:4, 7:6, 6:0
    Női egyes
  • Nosková (cseh, 9.)–Mertens (belga, 25.) 6:3, 7:5
  • Kosztyuk (ukrán, 12.)–Paolini (olasz, 13.) 6:3, 6:2

Csütörtökön a női, pénteken a férfi elődöntőket rendezik.

 

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