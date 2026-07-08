Tündérmese Wimbledonban, ahol máris a kislányát emlegető Zverev ellen hangolnak

Ehhez képest a 23 éves Fery idén már öt megnyert mérkőzésnél jár. Volt egy kis szerencséje, a negyedik kiemelt Ben Sheltont nagy meglepetésre kiütötte előle Otto Virtanen, aki az első fordulós teljesítményét az angol játékos ellen már nem tudta megismételni.

Ferynek nem volt veszítenivalója, a harmadik fordulóban Zizou Bergsnek – aki egyébként élete első ATP-trófeájával hangolt Wimbledonra – dupla brékelőnye volt ellene a negyedik szettben, amellyel már lezárhatta volna a találkozót, de Fery innen is visszazárkózott, majd a döntő játszmát is brékhátrányból fordította meg, s megnyerte döntő rövidítésben, ugyanúgy, mint egy körrel később Grigor Dimitrovot, aki szintén 2-1-re vezetett ellene a játszmákat tekintve.

Dimitrov volt az, aki tavaly Wimbledonban lejátszotta a későbbi győztes Jannik Sinnert a pályáról, de egy sérülés megakadályozta a bravúrban, idén a bolgárt is Arthur Fery állította meg.

A két ötszettes csata pedig ahelyett, hogy teljesen kimerítette volna a hasonló sorozatterheléshez nem szokott Feryt, inkább feldobta: a néhány hete még Roland Garros-döntőt vívott Flavio Cobollit már három játszmában intézte el, az utolsóban játék sem jutott az olasznak.