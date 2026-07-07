Antonelli mégis ünnepelhetett Angliában, Federer ígérettel és tanáccsal is ellátta

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A nyolc végső sikerével wimbledoni rekorder Roger Federer visszavonulása óta is rendszeresen megjelenik a tenisz szentélyében. Idén a második hét elején tűnt fel a centerpálya királyi páholyában, ahol Federer mellett ott volt a Forma–1-es világbajnoki pontverseny éllovasa, Kimi Antonelli is. A számára balul sikerült Brit Nagydíj után Antonellinek hétfőn volt oka az örömre: honfitársai közül Jasmine Paolini és Flavio Cobolli is követte a címvédő Jannik Sinnert a negyeddöntőbe.

Koczó Dávid
2026. 07. 07. 9:25
Kimi Antonelli és Roger Federer Wimbledon királyi páholyában, az olasz F1-es pilóta Jasmine Paolini győzelmének örülhetett, a teniszezőt a svájci legenda hozta zavarba Fotó: AFP/Adrian Dennis
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A női tornán folytatódik a sorozat, zsinórban kilencedszer is úgy győztest avatnak Wimbledonban. Egyértelmű esélyest nehéz megnevezni, de egy tény: a versenyben maradt nyolc játékos közül Paolini az egyetlen, aki a döntőig már eljutott a füves pályás Grand Slam-tornán.

Sinner és Djokovics újra összecsap?

A férfi egyes negyeddöntős mezőnye még nem teljes, a friss Roland Garros-győztes Alexander Zverev kifutott az időből hétfő este, de magabiztos előnyről várhatja a keddi folytatást Jirí Lehecka ellen. A leggyengébb Grand Slam-tornáján Zverev először juthat negyeddöntőbe, ott viszont mumusa, Taylor Fritz vár rá, aki pihentebb is lehet majd a németnél.

Jannik Sinner és Novak Djokovics a tavalyi wimbledoni elődöntőjük után idén újra a fináléba jutásért csaphatnak össze, ehhez már csak az kell, hogy kedden mindketten megnyerjék a maguk negyeddöntőjét.

Wimbledoni tenisztorna

Férfi egyes, hétfői nyolcaddöntők

  • Cobolli (olasz, 9.)–De Minaur (ausztrál, 5.) 7:5, 7:6, 6:3
  • Fery (brit)–Dimitrov (bolgár) 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6
  • Fritz (amerikai, 6.)–Bublik (kazah, 10.) 7:6, 6:4, 6:4
  • Zverev (német, 2.)–Lehecka (cseh, 13.) 6:4, 7:5, 3:3-ról folytatják

A negyeddöntők párosítása

  • Sinner (olasz, 1.)–Struff (német)
  • Auger-Aliassime (kanadai, 3.)–Djokovics (szerb, 7.)
  • Cobolli (olasz, 9.)–Fery (brit)
  • Fritz (amerikai, 6.)–Zverev/Lehecka

Női egyes, hétfői nyolcaddöntők

  • Kosztyuk (ukrán, 12.)–Krueger (amerikai) 6:4, 6:4
  • Paolini (olasz, 13.)–Eala (Fülöp-szigeteki, 29.) 6:4, 4:6, 6:3
  • Nosková (cseh, 9.)–Keys (amerikai, 26.) 6:4, 7:6
  • Mertens (belga, 25.)–Bouzková (cseh, 21.) 6:4, 6:4

A negyeddöntők párosítása

  • Oszaka (japán, 14.)–Muchová (cseh, 10.)
  • Pegula (amerikai, 4.)–Gauff (amerikai, 7.)
  • Kosztyuk (ukrán, 12.)–Paolini (olasz, 13.)
  • Nosková (cseh, 9.)–Mertens (belga, 25.)

 

 

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