Antonelli mégis ünnepelhetett Angliában, Federer ígérettel és tanáccsal is ellátta

A női tornán folytatódik a sorozat, zsinórban kilencedszer is úgy győztest avatnak Wimbledonban. Egyértelmű esélyest nehéz megnevezni, de egy tény: a versenyben maradt nyolc játékos közül Paolini az egyetlen, aki a döntőig már eljutott a füves pályás Grand Slam-tornán.

Sinner és Djokovics újra összecsap?

A férfi egyes negyeddöntős mezőnye még nem teljes, a friss Roland Garros-győztes Alexander Zverev kifutott az időből hétfő este, de magabiztos előnyről várhatja a keddi folytatást Jirí Lehecka ellen. A leggyengébb Grand Slam-tornáján Zverev először juthat negyeddöntőbe, ott viszont mumusa, Taylor Fritz vár rá, aki pihentebb is lehet majd a németnél.