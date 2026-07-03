Az NBA egyik óriása is vár a magyarokra

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Két mérkőzése van hátra a magyar férfi kosárlabda-válogatottnak a világbajnoki selejtezők második szakaszában, s ami a legfontosabb: a csapat még mindig versenyben van a továbbjutást jelentő első három hely megszerzéséért. Az előttünk most tornyosuló feladat azonban nehéz: pénteken idegenben Finnország, majd három napra rá Székesfehérváron Belgium ellen kell pályára lépni.

Magyar Nemzet
2026. 07. 03. 6:40
Szombathelyen a magyar válogatott bravúros győzelmet aratott a finnek ellen Forrás: FIBA
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Gasper Okorn, a magyar válogatott szövetségi kapitánya - Forrás: FIBA

Ami a magyar válogatott keretét illet, abban nem találjuk meg Nathan Reuvers-t, aki még a spanyol bajnokság elődöntőjében, a Joventut Badalona ellen szenvedett bokasérülést. Reuvers a Barcelona elleni finálé harmadik és negyedik meccsén pályára tudott lépni, de beinjekciózva, és a Valencia csapatorvosai pihenést írtak neki elő. A magasember tehát nem utazott el a finn fővárosba. Ott van viszont a csapatban Krnjajski Boris, aki az elutazás előtt a következőket mondta: „A finnek elleni összecsapás teljesen más lesz, mint a két válogatott őszi vb-selejtezője volt. 

Markkanen érkezésével nyilván a finnek játéka is átalakul, nyilván még veszélyesebbek lesznek, de nekünk csak magunkra kell koncentrálnunk.

Próbáljuk megtalálni azt a ritmust, ami a leginkább nekünk kedvez, amivel a legnagyobb esélyünk van megnyerni ezt a találkozót” – mondta el a szolnoki hátvéd.

Gasper Okorn szövetségi kapitány: „Nem szeretek számolgatni, tehát csak magunkra koncentrálunk. Finnországban nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, a finn csapat negyedik lett az Európa-bajnokságon, most Lauri Markkanen is velük van, tudjuk, hogy ők az esélyesek. Természetesen szeretnénk meglepetést okozni, ennek megfelelően készülünk az összecsapásra.”

A Finnország–Magyarország férfi kosárlabda vb-selejtező július 3-án, pénteken 17.30-kor kezdődik Helsinkiben.  

 

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