Borítókép: Várja már az esti meccset? (Fotó: FIFA)
Ma rendezik a vb-döntőt – Ön mennyire ismeri a korábbi finálék legendás pillanatait?
A nagy mérkőzés előtt tegye próbára tudását, és derítse ki, sikerül-e hibátlanul megválaszolnia ezt az öt kérdést!
Melyik ország nyerte a legtöbb labdarúgó-világbajnoki döntőt?
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