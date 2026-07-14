Iráni bírónak adhat át díjat Donald Trump a vb-döntő után

Sampaiót négy éve esélyesnek tartották a döntőre, de végül azt a lengyel Szymon Marciniak kapta meg. Ő lehet a első, aki két vb-döntőt is fúj, viszont a fenti névsorból Marciniak az egyetlen, aki a csoportfázis – az egyaránt sokat vitatott Argentína–Algéria és Egyiptom–Irán meccsek – óta nem kapott mérkőzést, márpedig 1986, az egyenes kieséses szakasz kibővítése, a csoportkör utáni nyolcaddöntők megjelenése óta egyetlen játékvezető volt csak, aki úgy kapta meg a finálét, hogy előtte a csoportkör óta jegelték: a marokkói Szaid Belkola 1998-ban.

Ázsia történelmet írhat, iráni bíró és Trump együtt a színpadon?

Ahogy eredményekben, a játékvezetők terén is Európa és Dél-Amerika uralja a vb-döntők történetét. Belkola az egyetlen afrikai, a mexikói Edgardo Codesal (1990) az egyetlen CONCACAF-bíró, aki megkapta a megtisztelő feladatot, Ázsiából viszont még senki. Ez a sorozat idén megszakadhat: az ausztrál Alireza Faghani és a jordániai Adam Mahadmeh is az esélyesek között van, a rutin előbbi mellett szól.

Faghaninak az idei harmadik világbajnoksága, az első kettőn még szülőhazája, Irán szövetséget képviselte.

A vb-döntő után Donald Trump amerikai elnök kényes helyzetbe kerülhet, ha az iráni sípmesternek kell díjat átadnia. Nem ez lenne az első eset, Faghani a tavalyi klubvilágbajnokság döntőjét is megkapta, ám akkor még nem zajlott amerikai–iráni háború. Igaz, a történet úgy is tálalható lenne, hogy Faghani a mostani iráni rezsim kritikusaként talán az amerikai oldalon áll.