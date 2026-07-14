Rendkívüli

Szűkül a kör: így választják ki a Fidesz új frakcióvezetőjét

Rendkívüli

Holnaptól drágább lesz az üzemanyag, mint a védett ár volt

vb-döntőFIFAlabdarúgó-vb 2026Donald Trump

Iráni bírónak adhat át díjat Donald Trump a vb-döntő után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egyre szűkül a kör. Tizenhárom bíró maradt versenyben, akik közül valaki megkapja az idei labdarúgó-vb döntőjét. Először fordul elő, hogy mindkét elődöntőt CONCACAF-bíró kapta, így viszont szinte biztosra vehető ők a döntőben már nem jutnak szóhoz. Szymon Marciniak lehet az első, aki két vb-döntőt is fúj, Adam Mahadmeh vagy Alireza Faghani pedig az első ázsiai játékvezető világbajnoki fináléban. Utóbbi a legnagyobb esélyesek közé tartozik, ugyanakkor az iráni születésű Faghani kinevezése kényes helyzethez vezetne, ez esetben a díjátadón Donald Trump amerikai elnök neki is díjat adna át.

Koczó Dávid
2026. 07. 14. 12:35
Gianni Infantino FIFA-elnök, Donald Trump amerikai elnök és Alireza Faghani ausztrál-iráni bíró a tavalyi klub-vb-döntő után Fotó: Getty Images via AFP/Buda Mendes
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sampaiót négy éve esélyesnek tartották a döntőre, de végül azt a lengyel Szymon Marciniak kapta meg. Ő lehet a első, aki két vb-döntőt is fúj, viszont a fenti névsorból Marciniak az egyetlen, aki a csoportfázis – az egyaránt sokat vitatott Argentína–Algéria és Egyiptom–Irán meccsek – óta nem kapott mérkőzést, márpedig 1986, az egyenes kieséses szakasz kibővítése, a csoportkör utáni nyolcaddöntők megjelenése óta egyetlen játékvezető volt csak, aki úgy kapta meg a finálét, hogy előtte a csoportkör óta jegelték: a marokkói Szaid Belkola 1998-ban.

Ázsia történelmet írhat, iráni bíró és Trump együtt a színpadon?

Ahogy eredményekben, a játékvezetők terén is Európa és Dél-Amerika uralja a vb-döntők történetét. Belkola az egyetlen afrikai, a mexikói Edgardo Codesal (1990) az egyetlen CONCACAF-bíró, aki megkapta a megtisztelő feladatot, Ázsiából viszont még senki. Ez a sorozat idén megszakadhat: az ausztrál Alireza Faghani és a jordániai Adam Mahadmeh is az esélyesek között van, a rutin előbbi mellett szól.

Faghaninak az idei harmadik világbajnoksága, az első kettőn még szülőhazája, Irán szövetséget képviselte.

A vb-döntő után Donald Trump amerikai elnök kényes helyzetbe kerülhet, ha az iráni sípmesternek kell díjat átadnia. Nem ez lenne az első eset, Faghani a tavalyi klubvilágbajnokság döntőjét is megkapta, ám akkor még nem zajlott amerikai–iráni háború. Igaz, a történet úgy is tálalható lenne, hogy Faghani a mostani iráni rezsim kritikusaként talán az amerikai oldalon áll.

Ami az eddigi vb-jét illeti: Faghani legutóbb a Mexikó–Anglia meccset vezette, Harry Kane kritikája ellenére a kulcshelyzetekben (két büntető, piros lap) jó döntéseket hozott. Kane mellett Kylian Mbappé is rossz szívvel emlékezhet Faghanira az idei tornáról, aki még a csoportkörben, Szenegál ellen a VAR-szobában ülők javaslata ellenére sem ítélt tizenegyest a francia gólvágó javára.

Ha mégsem kap történelmi lehetőséget ázsiai játékvezető, akkor még a 2024-es BL-döntő bírója, a szlovén Slavko Vincic kerülhet előtérbe, esetleg a portugál Joao Pinheiro, akinek Messi beszólt a Svájc elleni negyeddöntőben, hogy tiszteletlenül beszélt vele.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekdavid lynch

Maciva

Hegyi Zoltán avatarja

Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu