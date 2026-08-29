Dráma és döbbenet a Bundesliga első fordulójában, mindkét magyar kezdett

Schäferék meccse akciódúsan indult: a harmadik percben már vezetett, a tizenegyedikben viszont már 2-1-es hátrányban volt a magyar középpályás csapata. Schäfer lecserélése után nem sokkal Ebnoutalib teljessé tette a mesterhármasát, az Union viszont pontot mentett kétgólos hátrányból, a pontot érő gólt a 92. percben szerezte.

Bundesliga: győzelemmel rajtolt az újonc Elversberg

A késői berlini gól megdöbbenthette a frankfurti drukkereket, az Elversberg viszont az elmúlt években ezt minden német futballkövetővel megtette. A Bundesliga abszolút újonca az élvonalbeli nyitányon sem lassított: az Európa-liga-résztvevő Bayer Leverkusen elleni hazai 3-2-es győzelemmel debütált.

A másik német El-csapat, az alapszakaszban majd a Ferencváros ellen is játszó Hoffenheim is 3-2-es vereséggel nyitott, a kék-fehérek Kölnben kaptak ki.