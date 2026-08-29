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Willi OrbánSchäfer AndrásElversbergRB LeipzigBundesliga

Dráma és döbbenet a Bundesliga első fordulójában, mindkét magyar kezdett

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A topligák közül utolsóként a hét végén elkezdődött a német Bundesliga is. Az első fordulóban mindkét magyar futballista kezdett, Willi Orbán (RB Leipzig) végig is játszotta a Borussia Mönchengladbach ellen 3-0-ra megnyert meccset, Schäfer András (Union Berlin) egy óra játék után az Eintracht Frankfurt elleni drámai hajrát már a kispadon élte át. Az abszolút Bundesliga-újonc Elversberg a Bayer Leverkusen elleni 3-2-es győzelemmel azonnal jelezte, hogy nem véletlenül keveredett az élvonalba.

Koczó Dávid
2026. 08. 29. 18:21
Willi Orbán, a Lipcse magyar védője végigjátszotta a Mönchengladbach elleni meccset a Bundesliga-nyitányon Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas
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Schäferék meccse akciódúsan indult: a harmadik percben már vezetett, a tizenegyedikben viszont már 2-1-es hátrányban volt a magyar középpályás csapata. Schäfer lecserélése után nem sokkal Ebnoutalib teljessé tette a mesterhármasát, az Union viszont pontot mentett kétgólos hátrányból, a pontot érő gólt a 92. percben szerezte.

Bundesliga: győzelemmel rajtolt az újonc Elversberg

A késői berlini gól megdöbbenthette a frankfurti drukkereket, az Elversberg viszont az elmúlt években ezt minden német futballkövetővel megtette. A Bundesliga abszolút újonca az élvonalbeli nyitányon sem lassított: az Európa-liga-résztvevő Bayer Leverkusen elleni hazai 3-2-es győzelemmel debütált.

A másik német El-csapat, az alapszakaszban majd a Ferencváros ellen is játszó Hoffenheim is 3-2-es vereséggel nyitott, a kék-fehérek Kölnben kaptak ki.

 

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