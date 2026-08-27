Salim Gergely bátyja, Salim József a sportág első magyar olimpikonja volt, 2000-ben Sydney-ben ötödik lett. József 2022-ben hunyt el, néhány hónappal azelőtt, hogy unokaöccse, Omar világbajnok lett. Magyar színekben ezt ő érte el először, azóta Márton Luana is csatlakozott hozzá.
Ibrahimovic is tiszteli a magyar családot, amelynek több tagja is ott lehet a következő olimpián
A tekvondó az utóbbi években rohamos léptekkel igyekszik megszilárdítani a helyét a magyar sikersportágak között. A legtöbb nagy eredményünk két családhoz köthető: a Márton ikrek, az olimpiai bajnok Viviana és a kétszeres világbajnok Luana mellett a Zlatan Ibrahimovic által is közelről ismert Salim család ápolja erősen a hazai tekvondó hagyományait, noha sem Salim Omar Gergely, sem edzője és édesapja, Salim Gergely dolga nem volt egyszerű, hogy magyar színekben versenyezhessen. Salim Omar mindhárom testvére űzi a sportágat, Salim Kamilah idén Európa-bajnoki arannyal bővítette a családi éremgyűjteményt.
– A világbajnoki arany a kedvenc eredményem, hiszen édesapámmal mi vagyunk az egyetlen apa-fiú páros, akik elértük ezt a sportágban – emeli ki a siker családi vonatkozását Omar, bár aztán árnyalja a képet. – A legerősebb teljesítményemet szerintem nem akkor, hanem a 2024-es szerbiai Európa-bajnokságon nyújtottam, az volt az első nagy versenyem a súlycsoportváltás után, 63 kilóban: erős voltam, legyőztem a második kiemeltet, majd az akkori világbajnok Hakan Recber ellen két menetben megnyertem a döntőt is.
Ibrahimovic, a Salim család tisztelője és barátja
Bár a tekvondó mind a hazai, mind az ötkarikás múltját tekintve fiatal sportágnak számít, szó sincs róla, hogy kevés lenne a rivális a világon. A nemzetközi szövetségnek 213 tagországa van, azaz a sportágat tényleg a világ minden pontján űzik. A tekvondónak és a Salim családnak pedig olyan híres rajongója is van, mint a svédek korábbi labdarúgóklasszisa, Zlatan Ibrahimovic, aki annak idején külön közösségimédia-posztban gratulált Salim Omar Gergely világbajnoki címéhez.
– Zlatan Svédországban tekvondózott, mielőtt nagy futballista lett. Tudta, hogy ki vagyok, s amikor Amerikában játszott, felkeresett, hogy edzhet-e a gyermekeimmel – fedi fel a kapcsolat eredetét Salim Gergely, aki elárulta, hogy bár az együttműködés már véget ért, néha a mai napig beszél Ibrahimoviccsal.
Mikor váltott magyar színekre Salim Omar Gergely
A világbajnoki siker és a fejenként három Eb-arany mellett további párhuzam a Salim családban apa és fia között, hogy egyikük sem magyar színekben kezdte a pályafutását: Salim Omar Gergely az utánpótlás-világversenyeken még a születési helye alapján az Amerikai Egyesült Államok zászlaja alatt versenyzett.
A nagymamám kiskorom óta mindig kérdezte, hogy miért nem magyar színekben versenyzünk. Mivel én az Egyesült Államokban születtem, fiatalon a sok utazás, a logisztika nehéz lett volna, de amikor idősebb lettem, és jobban kínálta magát a lehetőség, akkor könnyű döntés volt, hogy végre Magyarországot képviseljem
– szögezi le Salim Omar Gergely.
Az eredeti motivációt az édesapja olimpiai sikerének megismétlése jelentette, ez eddig még nem jött össze. Salim Omar 2021-ben, Tokióban ötödik, két éve Párizsban kilencedik lett. 2028, Los Angeles kapcsán tekvondósunk nem akar nyomást helyezni magára.
– Most csak élvezni akarom, hogy egészséges vagyok, űzhetem a sportágat, utazhatok a családommal. Nem tagadom, a kisagyamban motoszkál az olimpia is, de szeretném megélni a pillanatot, arra koncentrálni, amit irányíthatok. Aztán ha az utam elvezet még egy olimpiára, az lesz a legjobb – fogalmaz Salim Omar Gergely.
Salim Kamilah: két sportágban az olimpián?
Salim Sharif Gergely 2018-ban amerikai színekben indult az ifjúsági olimpián, s edzőpartnerként neki is nagy szerepe van öccse, Omar tekvondósikereiben. Két húguk, Salim Kamilah és Nala is követi őket a sportágban, utóbbi idén kadet korosztályban versenyez, a tizenhét éves Salim Kamilah viszont már a felnőttek között lett Európa-bajnok. S ha ez nem lenne elég, augusztusban az U20-as atlétikai világbajnokságon is képviselte Magyarországot, 3000 méteres akadályfutásban.
– Az állóképesség, amit az akadályfutás ad, a tekvondóban is segít. Az Eb-arany nagy önbizalomlöketet adott, a következő célom tekvondóban a vb-érem, aztán pedig az olimpia. Hogy meddig lehet a kettőt együtt űzni? Gondolkozom rajta, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő – fogalmaz lapunknak Salim Kamilah, aki a tavalyi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon mindkét sportágában versenyezhetett: tekvondóban aranyérmes lett, akadályfutásban a döntőbe jutott. A 2028-as Los Angeles-i menetrend elvileg megengedne hasonló duplázást, bár ehhez azért akadályfutásban még ugrásszerű fejlődésre lenne szüksége a magyar sportolónak.
Tekvondóban viszont a jelenlegi helyzet alapján teljesen reális, hogy Los Angelesben Kamilah és Omar is versenyezzen a Salim család tagjai közül.
Salim Omar Gergely 2022-es győztes vb-döntője
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