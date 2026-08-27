Ibrahimovic is tiszteli a magyar családot, amelynek több tagja is ott lehet a következő olimpián

– A világbajnoki arany a kedvenc eredményem, hiszen édesapámmal mi vagyunk az egyetlen apa-fiú páros, akik elértük ezt a sportágban – emeli ki a siker családi vonatkozását Omar, bár aztán árnyalja a képet. – A legerősebb teljesítményemet szerintem nem akkor, hanem a 2024-es szer­biai Európa-bajnokságon nyújtottam, az volt az első nagy versenyem a súlycsoportváltás után, 63 kilóban: erős voltam, legyőztem a második kiemeltet, majd az akkori világbajnok Hakan Recber ellen két menetben megnyertem a döntőt is.

Ibrahimovic, a Salim család tisztelője és barátja

Bár a tekvondó mind a hazai, mind az ötkarikás múltját tekintve fiatal sportágnak számít, szó sincs róla, hogy kevés lenne a rivális a világon. A nemzetközi szövetségnek 213 tagországa van, azaz a sportágat tényleg a világ minden pontján űzik. A tekvondónak és a Salim családnak pedig olyan híres rajongója is van, mint a svédek korábbi labdarúgóklasszisa, Zlatan Ibrahimovic, aki annak idején külön közösségimédia-posztban gratulált Salim Omar Gergely világbajnoki címéhez.

Zlatan Ibrahimovic megmozdulásain néha a futballpályán is meglátszott a tekvondó-múlt, Los Angelesben Salim Gergely edzette őt is, mint Salim Omar Gergelyt és testvéreit Fotó: AFP/Frederic J. Brown

– Zlatan Svédországban tekvondózott, mielőtt nagy futballista lett. Tudta, hogy ki vagyok, s amikor Amerikában játszott, felkeresett, hogy edzhet-e a gyermekeimmel – fedi fel a kapcsolat eredetét Salim Gergely, aki elárulta, hogy bár az együttműködés már véget ért, néha a mai napig beszél Ibrahimoviccsal.

Mikor váltott magyar színekre Salim Omar Gergely

A világbajnoki siker és a fejenként három Eb-arany mellett további párhuzam a Salim családban apa és fia között, hogy egyikük sem magyar színekben kezdte a pályafutását: Salim Omar Gergely az utánpótlás-világversenyeken még a születési helye alapján az Amerikai Egyesült Államok zászlaja alatt versenyzett.

A nagymamám kiskorom óta mindig kérdezte, hogy miért nem magyar színekben versenyzünk. Mivel én az Egyesült Államokban születtem, fiatalon a sok utazás, a logisztika nehéz lett volna, de amikor idősebb lettem, és jobban kínálta magát a lehetőség, akkor könnyű döntés volt, hogy végre Magyarországot képviseljem

– szögezi le Salim Omar Gergely.