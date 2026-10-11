Haaland üzent Szoboszlainak, de a Liverpool és a Manchester City rangadója nem csak a futballról szól

Most viszont a Premier League hosszú vizsgálata a Manchester City számára borzasztó eredményt hozott. A 115 vádpontból 114-ben bűnösnek találták a klubot a vizsgált, 2009 és 2018 közötti időszakban.

A vizsgálat eredményei alapján a City rendszerszinten készített hamisított szponzori szerződéseket, tudatos stratégiával játszotta ki az pénzügyi fair playre vonatkozó szabályokat. A klubvezetés hamis beszámolókat nyújtott be, s ekkora adatmennyiség esetén a rosszhiszeműség sem vitatható.

A csalással a Manchester City a valóban szabályosan befolyt összegeken túl több mint 900 millió angol fontot, azaz csaknem 400 milliárd forintnyi összeget használhatott fel a csapat építésére.

A Manchester City ártatlanságát hangoztatja, és fellebbezett, de a korábbi esettel szemben ez most aligha menti meg, ugyanis az arról döntő bizottságot ugyanannak a bírói testületnek a vezetője nevezi ki, amely az ügyben eredetileg is eljárt. Extrém esetben a Legfelsőbb Királyi Bíróságig is elviheti az ügyet a Manchester City, de vélhetően ezzel a lépéssel is csak időt nyerne, nem pert.

Milyen büntetést kap a Manchester City?

A valódi kérdés inkább az, hogy mekkora szigorral csap le a Premier League. Richard Masters, a liga vezérigazgatója kiemelte, hogy a 2018 óta húzódó vizsgálat lezárulta után már gyors döntést szeretnének hozni. A fellebbezési eljárással azonban ez így is csak a következő naptári év első felében várható.

– Létfontosságú, hogy a bajnokság minden klub és minden szurkoló számára tisztességes és versenyképes maradjon. Ez az ügy és a mostani döntés a liga történetének legjelentősebb fegyelmi eljárása – hangsúlyozta Masters.

Ha a mostani ítélet nem bír megfelelő elrettentő erővel, a pénzügyi szabályokat nyugodtan kidobhatják a kukába, hiszen amíg zajlott a vizsgálat, a Manchester City további tizennyolc trófea megnyerésével aratta le korábbi csalásai babérjait.

Ezeket minden bizonnyal megtarthatja a klub, hiszen nem közvetlenül a vizsgált időszakban szerezte őket, inkább attól tarthat a Manchester City, hogy a jövőjére milyen hatással lesznek a szankciók. A büntetés éveken át rendszeres pontlevonás vagy alsóbb osztályba sorolás is lehet, de leginkább mindenki csak találgat: nincs precedens, amelyből ki lehetne indulni, hacsak az Everton három évvel ezelőtti ügyét nem tekintjük annak, amikor a liverpooli klub egyetlen vádpontban megállapított bűnösségéért hat pont levonást kapott. A Manchester City kizárása ellen szólhat az üzleti érdek: a Premier League saját termékét gyengítené, ha az időközben egyik legismertebbé vált márkájáról átmenetileg lemondana. Bármivel is sújtják a Manchester Cityt, ha ezzel évekre kiveszik a legfontosabb trófeá­kért folyó tényleges versenyfutásból, a csapat nem fogja tudni megtartani a sztárjait, ahogy a várható súlyos pénzbírság miatt is eladni kényszerülhet őket.