Haaland üzent Szoboszlainak, de a Liverpool és a Manchester City rangadója nem csak a futballról szól

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Nagy bajban van a Manchester City. A korábbi angol középcsapat a dúsgazdag arab tulajdonosi kör irányítása alatt vezető klubja lett Angliának és Európának, s amikor hat éve az UEFA a pénzügyi fair play szabályok megsértése miatt eltiltotta a BL-szerepléstől az egyesületet, a nemzetközi Sportdöntőbíróság a City javára ítélt. Most viszont a ­Premier League vizsgálata több mint száz vádpontban bűnösnek találta a klubot, ami a Manchester City összeomlásához vezethet. Az ügy még hónapokig elhúzódhat, a Citynél egyelőre igyekeznek a Liverpool elleni PL-rangadóval (ma 17.30, Spíler 1) foglalkozni.

Koczó Dávid
2026. 10. 11. 5:10
Nem Erling Haaland játékán, hanem az ügyvédeken múlik, hogy elhasal-e a Manchester City Fotó: AFP/Paul Ellis

A Manchester City 2012-ben csúcsra ért Angliában, s ettől az évadtól kezdve a Bajnokok Ligájának is állandó résztvevője, azaz papíron folyamatosan meg kellett felelnie az UEFA és a Premier League szabályainak is. 2014-ben ugyan az európai szövetség megbüntette a klubot, de az akkori pénzbírság nem állította meg a felemelkedést. Angliában élcsapatból egyeduralkodóvá vált a Manchester City, 2017 és 2024 között a lehetséges hétből hat bajnoki címet besöpört Pep Guardiola irányításával, s 2023-ban a hőn áhított BL-trófea is meglett.

Súlyos vádak a klub ellen

Miközben a pályán minden összejött, egy portugál hacker, Rui Pinto olyan dokumentumokra bukkant, amelyek a Manchester City pénzügyi szabálytalanságait leplezik le. Az UEFA 2020-ban lecsapott, két évre kitiltotta a BL-ből a klubot, ám a City sikeresen fellebbezett a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS).

Most viszont a Premier League hosszú vizsgálata a Manchester City számára borzasztó eredményt hozott. A 115 vádpontból 114-ben bűnösnek találták a klubot a vizsgált, 2009 és 2018 közötti időszakban. 

A vizsgálat eredményei alapján a City rendszerszinten készített hamisított szponzori szerződéseket, tudatos stratégiával játszotta ki az pénzügyi fair playre vonatkozó szabályokat. A klubvezetés hamis beszámolókat nyújtott be, s ekkora adatmennyiség esetén a rosszhiszeműség sem vitatható.

A csalással a Manchester City a valóban szabályosan befolyt összegeken túl több mint 900 millió angol fontot, azaz csaknem 400 milliárd forintnyi összeget használhatott fel a csapat építésére.

A Manchester City ártatlanságát hangoztatja, és fellebbezett, de a korábbi esettel szemben ez most aligha menti meg, ugyanis az arról döntő bizottságot ugyanannak a bírói testületnek a vezetője nevezi ki, amely az ügyben eredetileg is eljárt. Extrém esetben a Legfelsőbb Királyi Bíróságig is elviheti az ügyet a Manchester City, de vélhetően ezzel a lépéssel is csak időt nyerne, nem pert.

Milyen büntetést kap a Manchester City?

A valódi kérdés inkább az, hogy mekkora szigorral csap le a Premier League. Richard Masters, a liga vezérigazgatója kiemelte, hogy a 2018 óta húzódó vizsgálat lezárulta után már gyors döntést szeretnének hozni. A fellebbezési eljárással azonban ez így is csak a következő naptári év első felében várható.

– Létfontosságú, hogy a bajnokság minden klub és minden szurkoló számára tisztességes és versenyképes maradjon. Ez az ügy és a mostani döntés a liga történetének legjelentősebb fegyelmi eljárása – hangsúlyozta Masters

Ha a mostani ítélet nem bír megfelelő elrettentő erővel, a pénzügyi szabályokat nyugodtan kidobhatják a kukába, hiszen amíg zajlott a vizsgálat, a Manchester City további tizennyolc trófea megnyerésével aratta le korábbi csalásai babérjait.

Ezeket minden bizonnyal megtarthatja a klub, hiszen nem közvetlenül a vizsgált időszakban szerezte őket, inkább attól tarthat a Manchester City, hogy a jövőjére milyen hatással lesznek a szankciók. A büntetés éveken át rendszeres pontlevonás vagy alsóbb osztályba sorolás is lehet, de leginkább mindenki csak találgat: nincs precedens, amelyből ki lehetne indulni, hacsak az Everton három évvel ezelőtti ügyét nem tekintjük annak, amikor a liverpooli klub egyetlen vádpontban megállapított bűnösségéért hat pont levonást kapott. A Manchester City kizárása ellen szólhat az üzleti érdek: a Premier League saját termékét gyengítené, ha az időközben egyik legismertebbé vált márkájáról átmenetileg lemondana. Bármivel is sújtják a Manchester Cityt, ha ezzel évekre kiveszik a legfontosabb trófeá­kért folyó tényleges versenyfutásból, a csapat nem fogja tudni megtartani a sztárjait, ahogy a várható súlyos pénzbírság miatt is eladni kényszerülhet őket.

Kinek juthat trófea?

Tony Pulis, a 2011-es FA-kupa-döntőben a manchesteriek ellen vereséget szenvedő Stoke City vezetőedzője már jelezte, hogy várja a trófeát. Wayne Rooney, a Manchester United korábbi labdarúgója viszont nem tart igényt a Premier League bajnoki címére a 2011/12-es idényből, amikor drámai végjátékban a második helyen végzett csapatával a városi rivális mögött. A Manchester City a 2009 és 2018 között szerzett három Premier League-címet, egy FA-kupát, három ligakupát és egy szuperkupát veszíthet el.

A City utólagos kizárása nem tűnik valószínűnek, de ha mégis megtörténik, az sem feltétlenül jelenti a trófeák automatikus újraosztását, a 2004/05-ös Serie A-idénynek például a Juventus kizárása óta nincs hivatalos győztese. Ha mégis megtörténne az újraosztás, a Manchester United és a Liverpool is két-két trófeával gazdagodna, míg a Stoke mellett a Chelsea, az Arsenal és a Sunderland is kései kupasikert ünnepelhetne.

Liverpool–Manchester City: Több mint rangadó

A Liverpool szurkolói között biztosan akadnak már sokan, akik a fenti két, de akár még több trófea jogos tulajdonosának tartanák a klubot. Vasárnap az Anfielden biztosan csalóként „üdvözlik” majd a vendégeket. Mindkét vezetőedző, Andoni Iraola és Enzo Maresca is hangsúlyozta: játékosaik a futballra fognak koncentrálni.

Erling Haaland, a manchesteriek norvég támadója üzent is liverpooli barátjának, Szoboszlai Dominiknek, hogy a két csapat februári meccsén hagynia kellett volna gólt rúgni őt.

A Manchester City eddig hibátlan mérleggel vezeti a Premier League-tabellát, s Maresca nem akar foglalkozni a lehetőséggel, hogy az idei erőfeszítések hiábavalók lehetnek.

– Folyamatban van egy eljárás, ebben a pillanatban pedig teljes mértékben bízom a klubban. Azért bízom benne, mert hiszek az itt dolgozó emberekben – szögezte le Maresca.

Bármelyik más PL-klub képviselője esetén viszont aligha találnánk olyat, aki még bízik a Manchester Cityben.

 

Manchester CityEnzo MarescaSzoboszlai DominikErling HaalandLiverpool FCSzóljon hozzá!

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