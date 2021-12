Ráadásul arra is van lehetőség, hogy a séf dedikálja is a könyvét, ha a megfelelő helyről rendeljük meg. Így tett a Retro Rádió egyik hallgatója is, aki egy üzenetben osztotta meg tapasztalatát Bochkor Gáborékkal.

A feleségem kedvenc séfe Vomberg Frigyes, ezért megrendeltem neki karácsonyra a szakácskönyvét, aminek elvileg dedikálva kellett volna megérkeznie, de nem így lett. Írtam Frigyesnek, aki azonnal reagált és nagyon készséges volt. Felajánlott egy személyes találkozót, ahová természeten a feleségem is elkísért. Hatalmas volt az öröm és persze meglett a dedikálás is

– újságolta a rádió hallgatója.

Borítókép: Vomberg Frigyes a Bocuse d'Or (Arany Bocuse) döntőjében Lyonban. (Fotó: MTI/EPA/Eddy Lemaistre)