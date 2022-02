Az Indiana Jones 5 rendezője életrajzi filmet készít Buster Keatonről

Miután az Indiana Jones 5 munkálatai a vége felé tartanak, Mangold már az új produkcióra irányítja figyelmét, amely Hollywood egyik legendás alakjának életéről szól – értesült a deadline.com. A Buster Keaton színész, rendező (1895-1966) életét feldolgozó alkotás rendezője és producere is Mangold lesz, a film a 20th Century Studiosnál készül. Alapjául Marion Meade könyve, a Buster Keaton: Cut to the Chase című életrajz szolgál.

Az amerikai mozi ikonikus alakja, Joseph Frank "Buster" Keaton a némafilm hajnalának űttörője volt, a mai napig a filmtörténet egyik legnagyobb komikusaként tekintenek rá.

Az Ifjabb Sherlock detektív (1924) és a Generális (1926) című klasszikusokban mutatott kaszkadőri teljesítménye máig lenyűgöző.