Nehéz helyzetbe került Damu Roland kislánya

Katalin egy ideig még reménykedett – az édesapa december 27-i halála után is –, hogy a 2019 januári, rendőrségi feljelentésének lesz következménye, de csalódnia kellett, mert ezt is lezárták.

Most, hogy a temetés is megtörtént, elveszítettem minden bizodalmamat. Eddig is csak egy jelképes összeget kaptam, de még ezt is elvették, és nem tőlem, hanem a kislánytól. Én nem kértem ezt az egészet, a sors adta „ajándékba”, de már itt van ez a gyermek, akit fel kell nevelni. Kérdezem, hogy miért nincs egy törvény ilyen esetekre, amikor az ember önhibáján kívül nem kapja meg azt, ami neki jár? Tudom, hogy rajtam kívül sokan járnak még hasonló cipőben, de hova forduljak segítségért? Sok pénztől estünk el, amiért az apuka nem fizetett, és gondolom, a családtagjai közül sem fogja senki átvállalni ezt a tartozást. Sajnos az soha senkinek sem jutott eszébe, hogy a gyerektartást is összeadják a kislánynak. Az árvaellátásra pedig azért nem vagyok jogosult, mert az apjának nem volt meg a 15 éves szolgálati ideje, ami ennek az alapfeltétele lenne

– jelentette ki Katalin.

