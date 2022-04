Csaknem három évtized után új dallal jelentkezett a Pink Floyd

A Pink Floyd, a rocktörténelem egyik legsikeresebb zenekara az 1960-as évek közepén alakult, hozzájárulva a brit pszichedelikus zenei élet megszületéséhez. Az 1970-es években jelentek meg olyan nagy hatású albumai, mint a The Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here és a The Wall.Az alapítók közül Roger Waters 1985-ben kilépett a bandából, a megmaradt tagok utoljára 1994-ben vettek fel lemezt együtt, a The Division Bellt.

Borítókép: David Gilmour, a Pink Floyd nevű brit együttes énekes-gitárosa a Rattle Than Lock című szólólemezét népszerűsítő koncertjén a santiagói Julio Martinez stadionban 2015. december 20-án (Fotó: MTI/EPA/Mario Ruiz)