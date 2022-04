Teljesen különböznek Rúzsa Magdi hármas ikrei

Rúzsa Magdi azt is elmesélte, hogy nagyon gyorsan nőnek a babák és már azt is észre lehet venni, hogy melyikük milyen egyéniség lesz.Az anyuka szerint mindannyian különböző típusok, egyáltalán nem hasonlítanak egymásra.Ahogy növekednek a szülők szerint már látszik, hogy ki melyik ágra hajaz inkább, az apáéra vagy az anyáéra.Az énekesnő szerint Lujza az ő kicsi klónja, mert olyan sok figyelmet igényel pont, mint az anyukája, van, hogy beszélgetni sem tudnak miatta.Úgy tűnik, hogy a gyerekek közül Keve lesz az igazi mókamester, már most nagyon sokat nevetgél, Zalán pedig nyugodtabb természet. A szülők izgatottan figyelik az ikrek fejlődését és kíváncsian várják, hogy hogyan fognak változni az idő múlásával.