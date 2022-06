Hamarosan Budapestre látogathat Katalin hercegné

Egyelőre nem kaptunk választ az invitálásra. A rögbi nem csak a királyi családban népszerű sport.

Közel két és fél millióan játsszák a szigetországban ezt a játékot. Amikor az angolszász turisták a magyar fővárosba jönnek, gyakran látogatnak el a Budapest Rugby Centerbe, hogy megnézzék a walesi származású Gareth Lloyd által vezetett magyar csapat mérkőzéseit. A hazai klubokban egyébként is sok Magyarországon dolgozó külföldi játszik, köztük sok az olasz, francia, ír és amerikai, de a diplomáciai testületek tagjai is előszeretettel csatlakoznak egy-egy jótékonysági mérkőzéshez.

Az Eb-re most meghívtuk Ganxsta Zolee-t is, akit arra szeretnénk kérni, hogy segítsen még népszerűbbé tenni itthon is ezt a sportot. A rocksztárok közül nem ő az egyetlen, aki szereti a rögbit. Bob Geldof, a híres Live Aid koncert szervezője és Bono, a U2 énekese is gyakorta biztatja kedvenc rögbi csapatát

– mondta a Borsnak Kiss Antal, a Magyar Rögbi Szövetség elnöke.