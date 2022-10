Kiszivárgott Angelina Jolie Brad Pittnek írt levele

A színész állítólag legidősebb örökbe fogadott fiával, a kambodzsai származású, akkor 15 éves Maddoxszal kiabált egy magángépen, amely vita állítólag tettlegességig fajult.

A borászat ügye továbbra is zajlik, amely látszólag tökéletes lehetőség arra, hogy Jolie tovább folytassa exférje elleni hadjáratát, hiszen a színésznő továbbra is sérelmezi, hogy az üggyel kapcsolatban az FBI is nyomozott, de azt vádemelés nélkül végül lezárták.

Borítókép: Angelina Jolie (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)