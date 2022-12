A Királyi Pénzverde immáron az ötödik érmét bocsátja ki Music Legends gyűjthető sorozatban, többek között a Queen, Elton John, David Bowie és a The Who is helyet kapott már a sorban. Az ötfontos érmén a zenekar sziluettje látható, neve az 1973-ban alakult formáció klasszikus betűtípusával. Az érme másik oldalán a néhai Erzsébet királynő arcképe látható.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ezzel a gyűjtői érmével tiszteleghetünk a The Rolling Stones zenei teljesítménye előtt. Reméljük, hogy ez igazi módja annak, hogy rajongók milliói szerte a világon ünnepeljék a zenekar megalakulásának 60. születésnapját

– áll a Royal Mint közleményében.