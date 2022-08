Amióta nem hívják vetélkedőt vezetni Vágó Istvánt, a DK-politikussá züllött nyugalmazott tévébölcs mind sűrűbben öltögeti nyelvét a környezetére. Néha önmagával viaskodik szegény, de itt is, ott is vesztésre áll. Most speciel Szijjártó Péter egyik, a Fox Newsnak adott nyilatkozatán rugózik. Szerinte a külügyminiszter füllentett, ugyanis nem „befogadjuk” – ahogyan mondta –, csupán „átengedjük” az ukrán menekülteket. A kettő nem ugyanaz.