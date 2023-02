Az ördög öreganyjával is

Nemcsak kegyeletsértő volt, de bicskanyitogatóan arcátlan is Gyöngyösi Márton, amikor néhai Pongrátz Gergelynek, az 1956-os forradalom hősének a húsz évvel ezelőtti pártalapító ülésén mondott szavaival kezdte évadnyitó beszédét a Jobbik – Konzervatívok szombati évadnyitóján. Igaz ugyan, hogy a Jobbik annak idején a Corvin köz legendás parancsnokától kapta a lyukas zászlót, csakhogy az a Jobbik még egészen más volt, mint amit most elnököl a kaméleont is lepipáló Gyöngyösi. Nem véletlen, hogy Pongrátz András, a forradalmár testvéröccse (aki szintén részt vett a harcokban) már évekkel ezelőtt felszólította a párt vezetőit: a jövőben ne hivatkozzanak a bátyjára, mert méltatlanná váltak hozzá.

– A Gyurcsány Ferenccel a Parlament lépcsőjén esküdöző és nemzeti ünnepünkön Dobrev Klárával egy színpadra álló Jobbik-elnöknek és pártjának nincs többé keresnivalója a Corvin közben – közölte. Hozzátette, bátyja most minden bizonnyal forog a sírjában. (Jellemző, ahogyan erre az akkori alelnök, a tenyérbemászó Stummer János reagált: „Forogjanak csak a sírjukban azok, akik nem értik a mi korunkat, korunk kihívásait!”)