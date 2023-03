Egyenes mellébeszéd

– Önök semmilyen gázvezetéket nem építettek annak érdekében, hogy máshonnan is érkezhessen gáz Magyarországra. Ez a kormány épített, nem is egyet. Nem önök voltak, hanem ez a kormány volt az, amelyik lehetővé tette, hogy cseppfolyós gáz is érkezzen Magyarországra. Nem ez a kormány volt az, hanem a baloldali kormány, az a baloldal, amelyhez ön csatlakozott, amelyik eladta, elkótyavetyélte a gáztárolókat, amelyeket ez a kormány szerzett vissza.