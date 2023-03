Kicsit aljas

Megfigyeltem, a Brüsszelben ármánykodó momentumos Cseh Katalin Face­book-munkássága rendre két témakört ölel fel: hol az uniós parlament mennybemeneteléről ír, hol a piszok Orbán-kormányról, amely örökké tengelyt akaszt a kontinens vezérkarával. A napokban két figyelemre méltó aljasságot posztolt az agilis kontinensasszonyka. „Sosem volt még ilyen fontos hallatni a hangunkat, megmutatni Európának és a világnak is, hogy van egy másik Magyarország – írja. – Nem hagyhatjuk, hogy a fideszes hazugsággyár meghamisítsa a háború és a háborús bűnök valóságát. Amit Ukrajnában láttam, az köszönőviszonyban sincs azzal, ami Rogán Antal propagandagépezetéből ömlik.” Hogy mit látott Katalin asszony Ukrajnában, az nem derül ki a dolgozatból, ahogyan az sem, hogy mi „ömlik Rogán Antal propagandagépezetéből”, de ez nem is fontos. A statuálás a lényeg – már Pelikán lánya is megmondta… És Cseh Katalin statuál. Ítélkezik.