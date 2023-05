„Gyerekeket fújnak le könnygázzal, és gumibottal veri őket a hatalom. Idejutatta ezt az országot ez a rendszer. Gyerekeket bántanak! Szégyen!” – kesereg közösségi oldalán a magát államférfiként aposztrofáló Gelencsér Ferenc Momentum-vezér, aki (a javasolt kapálás helyett) cimboráival szerdán is kordonbontással, rendőrök provokálásával múlatta idejét a karmelita kolostor előtt. Tőle tudjuk azt is, hogy ő már 2006-ban, 16 évesen a Kossuth téren tüntetett az akkori kormány ellen. „Kaptunk rendesen, de az a felnőttek tüntetése volt. 2023 van, és 16 évesek vesznek körül a karmelita előtt. Ez a fiatalok tüntetése.”

Tényleg fiatalok tüntetnek – randalíroznak –, merthogy felnőtteket már nem tudnak utcára csődíteni a szervezők. Uszítják hát a fiatalokat. Politikai pedofilok tolják maguk előtt a „jó bulira” kapható gyerekeket.

„Addig örülj, amíg csak a rendőrök állnak veletek szemben” – figyelmezteti egy kommentelő a panaszkodó „államférfit”. – „Legközelebb már mi leszünk ott, szívlapátokkal.”

Ismeretes, a sikeres utcai hőbörgésnek is megvan a maga rendje. Az anarchiacsinálás királya, Saul Alinsky fekáliamixer (az ő intelmei alapján randalíroznak Gelencsérék) már évtizedekkel ezelőtt összegezte javaslatait. „Tartsd fenn a nyomást! – írta. – Támadj, támadj, támadj minden irányból! Sose hagyj esélyt a tántorgó szervezetnek a pihenésre, átcsoportosításra, talpra állásra!” Igen ám, csakhogy a mester azt is hozzátette: „Az a taktika, amit túl hosszan alkalmazol, teherré válik. Sose válj unalmassá. Még a radikális aktivisták is elunják magukat.”

Ráadásul nekünk is tele van már a hócipőnk.

Borítókép: tüntető fiatalok (Fotó: Teknős Miklós)