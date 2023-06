Akiért a harang szól

„Hosszas mérlegelés és egyeztetés után azt a döntést hoztam, hogy tíz év – sokak visszajelzése alapján valóban sikeres – európai parlamenti szolgálat után jövőre befejezem brüsszeli pályafutásom ezen szakaszát” – jelentette be közleményében Ujhelyi István EP-képviselő.

Ha elmorzsoltuk könnyeinket, emlékezzünk vissza, hogy ez a „sokak visszajelzése alapján valóban sikeres” ember Orbán Viktor egyik uniós beszéde után fölállt, goebbelsi propagandának minősítette a kormányfő lakossági konzultációs levelét, majd – hogy az attrakció nagyobbat szóljon – mindjárt szét is tépett egyet.

Még a többi ország baloldali delegáltjai is döbbenten nézték, sőt saját pártjának fonnyadt táborát is megosztotta, hogy magyar létére a magyar miniszterelnököt gyalázza a politikai előember. És ahogy ott állt! Mint Karinthy idvezült tekintetű diákja, aki a fizikaórán a váltóáramot vezeti… Ujhelyiről nemrég fotók is előkerültek, amint Eva Kailival pózol. (Konferenciát, sőt közös javaslatot is jegyzett a lebilincselő asszonykával…)

Hősünk a tavalyi választási zakó után meg akarta reformálni az MSZP-t, ám „nem kapott kellő támogatást”. Értsd: körberöhögték. Nem esett kétségbe, költői képpel állt elő: „Elhervadt a szegfű, ami ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a kaspóval együtt kell kidobni: inkább új földet kell hozni, friss vízzel megöntözni és egy új virágot elültetni”. Névjavaslattal is előállt a brüsszeli Micsurin: „Legyen az új közösség neve Esély”.

Ujhelyi pár éve elhatározta, rendszeresen emlékeztetni fog Orbán Viktor „országromboló dolgaira”. – Minden héten meg fogom kongatni a harangokat, mert demokrataként ez a dolgom – nyilatkozta.

Most neki harangoztak.

Borítókép: Ujhelyi István (Fotó: MTI/Mónus Márton)