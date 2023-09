Drágabolgárúr leleplez

Néphülyítéssel állunk szemben, sugallja a fejszámoló Drágabolgárúr: Trump is, Orbán is hazudik. Természetesen a „megszüntetett” Klubrádió Hetes stúdió műsorának legutóbbi adásában is előáll felvilágosító teóriájával. Az egész csupán ügyesen tálalt jobboldali trükk, dehogy nézték olyan sokan a miniszterelnöki beszélgetést. Ugyan már! Mi is néztek volna egy szokványos, lapos tereferén, ahol Orbán csak nyomta a demagóg dumát, komálósa, a mikrofonállványt alakító Tucker Carlson meg szép szervilisen alákérdezett, illetőleg hallgatott, mint hal a szatyorban. Még hogy több mint 120 milliós nézettséget? Ész megáll…!

És mondja, mondja, mondja… Az ember már szinte sajnálja.

Nincs könnyű dolguk a Bolgár Györgyöknek.