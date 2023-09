Mi, megvezethető magyarok

A pénzügyi vészharangozók közül ezúttal a sajtóban ritkán szereplő Kertész Balázs közgazdászt kérdezte minap a Népszava. Sokkal okosabb nem lett, aki elolvasta az interjút – ugyanazt kapta, amit a többi monetáris ajvékolótól szokott: Orbán Viktor kormányának harangoztak, game over. (Csak a nyelvezetben volt egy kis blikkfang: Varga Mihály pénzügyminisztert nemes egyszerűséggel „csak egy szobadísznek” nevezte Kertész közgazda.) Megtudtuk, a Fidesz gazdaságpolitikai koncepciója szétesett, meghaladta az idő.

„Egyre keményebb ütközésbe kerültünk az Európai Unióval, mire leálltak a kifizetések. Kicsúszott a talaj a gazdaság lába alól” – magyarázta Kertész, akit egyébként úgy mutat be a lap, mint alias Panamajack közgazdász, aki „több országból is figyelte már hazája sorsának alakulását, és nézte eltérített menetelését Oroszország felé”. „Orbánék még pár éve is azt harsogták, hogy Oroszország, Kína, Törökország a jövő, és állva fogják hagyni a hanyatló Nyugatot, aztán kiderült, hogy ha gáz van, akkor a Nyugat hatékonyabban kezeli a helyzetet” – mondta Panamajack, bár erről a „hatékony kezelésről” egy megveszekedett példát sem említett.