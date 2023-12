Prolongált matiné

A női jogok érvényesüléséről, a szociális biztonságról és az MSZP Rendszerváltást! című programjáról tartott sajtótájékoztatót a minap Gurmai Zita, a szocialisták frakcióvezető-helyettese, a párt nőtagozatának frontasszonya. (A Jóisten mentsen, hogy a részletekkel fárasszam az olvasót – esélyteremtés, szociáldemokrata vívmányok, társadalmi egyenlőtlenség, mindennapok biztonsága, hatalmi önkény, társadalmi szolidaritás stb. –, Rákosi szemináriumain oldottabb téziseket szavaltak a párttitkárok.)

Jó pár esztendeje az MSZP városligeti majálisán hallgathattam Gurmai Zitát. Popműsorvezetői hevülettel csápolt a pódiumon, miközben az öntudatos proletár szólt belőle, telistele a kései Kádár-kor „Majd én beolvasok nekik!”-fordulataival, pártállami csattanóival: „Több pénzt (munkahelyet, biztonságot)!”, „Vegye észre az Orbán-rezsim a nőben a nőt!” (Őbenne is.) Átjött a fíling. A rászorulóknak jeltolmács sem kellett. Nagyon tetszett Zita asszony egyik Népszava-írása is. „Kövér csinálja csak a négy fal között!” – javasolta. (Azon durrant be a szerző agya, hogy a házelnök „méltóságukban tiporta meg” a kacifántosan szexelő LMBTQ-hívőket.) „Az ilyen hozzáállás vezet a társadalom szétszakadásához!”

„Az MSZP új programja egy olyan ország vízióját vetíti elénk, ahol a nőknek nem kell erőszaktól rettegni, sem az otthonukban, sem a mindennapok során” – szavalta most a szocialista delnő. Aki egyébként évekkel korábban maga is átélt egy be nem tervezett légyottot, amikor éjszaka a hotelban egy férfi rontott rá buja tervekkel. Aztán elszaladt…

„Rendszerváltást!”