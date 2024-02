Egy kitartó kísértet

A kommunizmus premierjére egészen 1917. november hetedikéig várni kellett. E naptól aztán több évtizedes sötétség telepedett a kísérleti telepnek kiszemelt Oroszországra. A Lenin szervezte show-műsort később mi is átvettük: Kun Béla és cimborái 1919-ben nálunk is hasonló vállalkozásba fogtak, ám a Tanácsköztársaság Kft. hamar csődbe ment. (Zavaros utódaik ma is itt vannak közöttünk, csak a nevük más: liberálisok, zöldek, igazságosztó antifák stb.)

Marxék szlogenné lett javaslatát – Világ proletárjai, egyesüljetek! – a magyar kommunisták napilapja, a Szabad Nép, majd domesztikált utódja, a Népszabadság a címoldalára is kitette. Csak 1989. október 8-án vették le, amikor már mindenki rajtuk röhögött.