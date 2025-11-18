idezojelek
Tollhegyen

A kérdezőt meg lehurrogták

A három demokratikus politikus már a kérdés felénél közbevágott, együttes erővel próbálták meg elhallgattatni az érdeklődőt.

Pilhál György
Hamran István, Borbély Alexandra, Nagy Ervin 2025. 11. 18.
Demokrácia vagy diktatúra? címmel rendezett politikai estet minap Révkomáromban a szlovákiai Szabadság és Szolidaritás ellenzéki párt. Az esemény elsősorban két ambiciózus politikus, Simon Zsolt és Hamran István felvidéki népszerűsítését volt hivatva szolgálni. Meghívást kapott az estre a tiszás Nagy Ervin és felesége, Borbély Alexandra is – igaz, csak előbbi érkezett meg, ő is elkésve… Bár a hangosítás nem működött, hamar kiderült, igazából nincs is rá szükség, ugyanis a terem hatvan-hetven székének alig felét foglalta el a közönség. Nagy Ervin otthonosan érezhette magát, ugyanis a két helyi politikus stílusa Magyar Péterére hajazott; hol a szlovák, hol a magyar miniszterelnököt szidták. Kivált Hamran István, aki azt is hozzátette, kiábrándító volt számára, ahogyan az itt élő magyarok szavaztak, de azért bízik benne, hogy előbb-utóbb elfordulnak a rivális Magyar Szövetségtől. Saját terveikről, ötleteikről – a messiáshoz hasonlóan – ők sem beszéltek, csupán azt hangsúlyozták, hogy Fico is, Orbán is rosszul végzi a munkáját.

Kérdezni is lehetett. Egy érdeklődő a demokrácia és technokrácia határát firtatta. Arra volt kíváncsi: demokratikus felhatalmazás esetén a politikus vagy a szakember dönt-e színházi ügyekben? A három demokratikus politikus már a kérdés felénél közbevágott, együttes erővel próbálták meg elhallgattatni az érdeklődőt. Hamran pikírten azt is megjegyezte: a kérdező nyilván semmit nem ért a kultúrához. (Hamran igen.) A két órán át tartó rendezvény pontos választ adott az est címére: Demokrácia vagy diktatúra?

