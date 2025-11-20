Európa tartozik nekünk

Az Európai Bizottság legfrissebb ötlete szerint évente legalább harmincezer migránst kellene elosztani országonként, illetve hatszázmillió eurót kellene fizetniük azoknak az államoknak, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni. Magyarország már többször egyértelművé tette, sem menekülteket nem akar befogadni, sem pénzügyi kiegyenlítést nem fizet. Milyen érdekes, a volt gyarmattartó államok az összerabolt kincseiket valahogy nem akarják szétosztani, viszont a problémáikat – amit maguknak generáltak – örömmel kiporcióznák nekünk. Az európai bevándorlók jelentős része balhés, dolgozni nem akaró, törvényt nem tisztelő, többnyire bűnözésből élő társaság. Ebből először a nyugat-európaiak kimazsolázzák azokat, akik talán még hajlandók munkát vállalni, a maradék pedig menjen – sőt táguljon! – Kelet-Európába. Közben ájtatos arccal szolidaritásra hivatkoznak.

Merjük bátran kimondani: Magyarország egymaga többet tett a keresztény Európa védelméért, mint a kontinens összes országa együttvéve. Évszázadokon át a magyar végvárak vitézei védték Európát, a szabadidejüket területszerzéssel, gyarmatosítással töltő, gazdag nyugatot. Hogy mit kaptunk vérünkért cserébe? Ígéreteken kívül nem sokat. Pedig mennyit könyörögtünk segítségért a keresztény uralkodóknál – mindhiába. Egy korabeli krónikás így összegezte a magyarság európai szolgálatait: „Magyarország mindenét föláldozta Európáért: önmagát, jövőjét, jólétét és normális fejlődését, de mindezen áldozatért alig kapott valami ellenszolgáltatást. Európa súlyosan adós maradt Magyarországgal szemben.” Mindmáig adós.