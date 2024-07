Balegyenes

Ezek most nem Gyurcsány Ferenc napjai – hacsak nem a végnapjai. Már balról is kapja a pofonokat. Jó a műsor.

A legszínvonalasabb tudósítást Schiffer Andrástól hallhattuk. A volt LMP-vezér az ATV-ben vázolta fel Láriferi kálváriáját: – Tetszett volna nem az SZDSZ hasznos hülyéje lenni az elmúlt húsz évben, és nem annyira neoliberális politikát folytatni kormányon, majd ellenzékben! – jelentette ki Schiffer, aki a politikából kikerülvén is tényező maradt, ma is számít, mit mond (igaz, ha kritikája ellenzéki politikust érint, máris „Fidesz-bérenc”). Szerinte Gyurcsány miniszterelnökként és DK-vezetőként is elárulta a baloldalt. Ráadásul az egész demagóg összefogási diskurzus során makacsul azt magyarázta, hogy összeadható az ellenzéki tábor. Ennek lett a vége, hogy a Fidesz azóta is vidáman falatozik az ellenzéki tortából. Hasonlókat olvashattunk ki Hack Péter dezertált szabad demokrata egyik nemrégi nyilatkozatából is: – A lakosság többsége nem érzi, hogy olyan ez az ország, mint amilyennek néhányan láttatni akarják. Az Orbán-kormánynak komoly támogatottsága van, az emberek zöme pedig törvényességet akar. Az anarchiát azok csinálják, akik azt szeretnék, később tőlük kérjék: legyen már vége ennek!

De ideemelhetem az ősbalos Thürmer Gyula véleményét is. A Munkáspárt elnökének meggyőződése, hogy a magyar liberális elit a nyílt társadalmak eszméjének erőszakos terjesztésével a nemzetállamokat akarja legyengíteni. Szerinte a választók bölcsen döntöttek, amikor 2010-ben elzavarták Gyurcsányékat a hatalomból.

Pontos a kommentelő: „Fletó még a falitükör létét is tagadja, hogy ne kelljen belenéznie.”