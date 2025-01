Már az is roppant vicces, hogy Gyurcsány Ferenc az Egyenes beszéd című ATV-műsorban nyilatkozott. Igazi helyzetkomikum. Gyurcsány és egyenes beszéd… Máriám, ne hagyj el!

És amiket mondott a ledöbbent Egonnak a demokratikus nevettető! „Március tizenötödike az Orbán Viktor elleni felkelés, nekibuzdulás, erőmutatás napja, nem egyik-másik párté – szavalta Láriferi. – Mindenki ki az utcára, aki Orbán bukását akarja!”

Magyar Péter újévi előre hozott választási ötletére reagált a szemkilövőhegyi habzóborász. (Mint ismert, az ifjú gatyadizájner arról értekezett, hogy neki és a Tisza Pártnak nincs több ideje, hozzák előre a választás napját a lehető legkorábbra, hogy ne fecséreljen el az ország több időt feleslegesen.) Noha Gyurcsány Ferenc korábban még azt magyarázta, hogy a magyarságra leselkedő slamasztikából csakis és kizárólag ő és felekezete tudná kirángatni az országot, a leépült ember most már arról beszélt, hogy amennyiben le akarják váltani az Orbán-kormányt, akkor azt nem egyetlen pártnak, jelesül a szűk emberke Tisza Pártjának kell végrehajtania, hanem „minden magyar hazafinak közösen”. A hazafiak között pedig ő, Gyurcsány Ferenc is ott van, sőt vele kezdődik a névsor. Feri kihagyhatatlan. („Cefreferkónak nagyon beakadt ez a hazafias duma – magyarázza egy kommentelő. – Most éppen forradalmárrá itta magát, a képernyőn is jól átjött.”)

Nem ez a „hazafi” lövetett magyar emberekre 2006 őszén?

Azon merengek, vajon sejti-e a tiszás platószónok, hogy az italos DK-vezér éppen most próbálja meg elszippantani előle a show-t. Nem lennénk meglepve.