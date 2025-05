Mögötte dühöng a karaván, mégsem enged a harmincnyolcból

Elkészült és hamarosan társadalmi egyeztetésre kerül az új KRESZ, mindenki megismerheti, sőt véleményt is nyilváníthat az új koncepcióról. A sebességhatárok módosítása is a javaslatok közt szerepel. Hurrá!

Többször megírtam, én nemcsak a száguldozókat, de a túl lassan hajtókat is megbüntetném. Mert milyen dolog az, hogy Végső Béla mérlegképes könyvelő (mokány bajusz, Ságvári-dioptriás szemüveg) fogja magát és 38 kilométer per órás sebességgel pöfög Maglódtól Sülysápig a 31-es úton, holott a KRESZ értelmében 90-nel is mehetne. Mehetne, de nem megy, merthogy ő a 38 kilométeres sebességtartományban szocializálódott, ez áll hozzá a legközelebb. Végső Béla föl sem kapcsol direktbe, hármas fokozatban kocog a flaszteron. Bár mögötte dühöng a karaván, nem enged a harmincnyolcból. (A jelenetsor a reggeli csúcsban a legizgalmasabb.) Mi van ilyenkor? Dugó. Sülysápig áll a sor, karikás szemű autósok rázzák az öklüket a volán mögött, páran előzni próbálnának, ám előzni lehetetlen, mert a szemközti forgalom élén is pöfög egy Végső Béla hasonló sebességgel. Persze a bekötőutak is bedugulva, egyetlen összefüggő kocsisor az agglomeráció az M0-stól a Jászságig. Olykor vigyorgó rollerezők suhannak el a lila fejű autósok mellett.

Nos – ez az én javaslatom –, ilyenkor kellene megjelennie egy motoros rendőrnek, aki úgy vágná ki a sorból a két megfontolt Bélát, hogy csak úgy nyekkennének, sőt meg is büntetné őket. Momentán azonban nem büntetik Végső Béláékat. Sőt! Béla az ideális autós, aki nem száguldozik – lám, balesetet sem szenved. (Helyettük a dugóból kitörni akaró, végletekig fölhergelt autós meg a vele szemben jövő töri ki a nyakát.)

Le a Bélákkal!