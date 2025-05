Medvetámadás: ez volt minden idők legszörnyűbb grizzly-balesete

A grizzly (Ursus arctos horribilis) a barnamedve Észak-Amerikában honos alfaja. A kifejlett grizzlyk a legnagyobb barnamedvék, amelyek átlagos testtömege 400 kg, marmagasságuk 1,4 méter, de felágaskodva a 3 méteres magasságot is elérhetik. Roppant erőteljes ragadozó, amely képes a nála jóval nagyobb préda, köztük például a bölény elejtésére is. Nagy testtömege ellenére rendkívül gyors, rövid távon képes egy vágtázó lovat is utolérni. A grizzlyk többnyire kerülik az embert, de egyes esetekben roppant veszélyessé válhatnak.