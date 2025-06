Egy rejtélyes lelet megkérdőjelezi a futball angol eredetét

Anwoth elfeledett pályája

Skócia délnyugati csücskében, Kirkcudbrightshire csendes vidékén, Anwoth falujában különleges felfedezésre bukkant Ged O’Brien sporttörténész és az Archaeology Scotland csapata. Egy 17. századi futballpálya nyomaira leltek, amely alapjaiban forgathatja fel a sport eredetéről alkotott képet. A nyom az 1627 és 1638 között írt levélben rejlett, amelyben Samuel Rutherford presbiteriánus lelkész rosszallását fejezte ki, amiért hívei vasárnaponként a Mossrobin birtokon fociztak.

A Skóciában feltárt futballpálya I. Jakab idejéből származhat Forrás: Wikimedia Commons

A játék megfékezésére kőakadályokat állíttatott, amelyek most, évszázadokkal később, kulcsfontosságú régészeti bizonyítékká váltak. A Saltire News and Sport beszámolója szerint a régészek 14, párhuzamosan elhelyezett követ találtak egy 85×45 méteres területen, amelynek méretei a modern futballpályákéval vetekednek. A kövek kora, a rétegtani elemzések szerint, nagyjából 400 évre nyúlik vissza, és céljuk egyértelműen a futballjáték akadályozása volt.

A középkori futball új arca

A futball eredetét sokáig kaotikus középkori játékokhoz kötötték, amelyekben falvak csaptak össze szabályok nélkül, gyakran erőszakos küzdelemben. Az Anwoth-i lelet azonban más képet fest, a rendszeres vasárnapi mérkőzések szervezett, szabályokkal bíró játékra utalnak.

Mindenki úgy tartja, hogy a modern futball a 19. századi Angliából ered Fotó: Patrick Smith - FIFA / FIFA

Ged O’Brien és csapata szerint a helyi közösség olyan sportot űzött, amely messze meghaladta a korabeli, vad angol „mob football” gyakorlatát. Ez a felfedezés közvetlenül megkérdőjelezi azt a narratívát, amely a futball kodifikálását a 19. századi angol elithez, az 1863-ban megalakult Labdarúgó-szövetséghez (FA) köti. Ha Anwothban már a 17. században létezett elismert pálya, akkor a futball története jóval régebbi és sokszínűbb, mint hittük.

Társadalmi és kulturális lenyomat

Az Anwoth-i pálya nemcsak régészeti, hanem társadalmi jelentőséggel is bír. A középkori Anglia brutális játékával ellentétben a skót gyakorlat civilizáltabb lehetett. A játékosok, akik hétköznap dolgoztak, aligha kockáztattak súlyos sérüléseket, ami arra utal, hogy a játék szabályokkal és korlátokkal bírt. A pálya elhelyezkedése is beszédes, öt vidéki út kereszteződésében fekszik, így a környező közösségek számára ismert gyülekezőhely lehetett. Ez a népi szerveződés a futball mélyebb társadalmi gyökereire utal, amely jóval túlmutat az iparosodás előtti kor feltételezésein.

Skóciai táj. A feltárás arra utalhat, hogy a modern futball gyökerei Skóciából erednek

Forrás: Wikimedia Commons

A The New York Times és a The Telegraph is beszámolt a felfedezésről, amely heves vitát váltott ki. Míg Phil Richardson, az Archaeology Scotland munkatársa a lelet történelmi összhangját hangsúlyozza, Steve Wood, a Sheffield Home of Football kutatója óvatosságra int, mondván, nehéz közvetlen kapcsolatot bizonyítani a skót játék és a modern futball között.

A futballtörténet újragondolása

Az Anwoth-i lelet nem vonja kétségbe Anglia szerepét a futball modern szabályrendszerének megalkotásában, de arra utal, hogy a sport szervezett formái párhuzamosan fejlődhettek Nagy-Britannia különböző vidékein.

Anglia dominanciája a futball narratívájában inkább politikai és kulturális tényezőkre, semmint kizárólagos sporttörténeti elsőségre vezethető vissza.

A felfedezés arra kényszerít, hogy újragondoljuk a futball eredetét, amely eddig Anglia nemzeti identitásának sarokköve volt. A skót vidék füves mezői most új történetet mesélnek, a futball gyökerei demokratikusabbak és sokrétűbbek, mint hittük.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.