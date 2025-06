Most éppen a gyorséttermi menüben látják a migrén megoldását

Ott terjed ugyanis, hogy egy adag mcdonald’sos sült krumpli és egy diétás kóla segíthet megszabadulni a migrénes fájdalomtól. A menüt a McMigrén névre keresztelték, és az ügy legmegdöbbentőbb része, hogy többen is a pozitív hatásáról számoltak be. Az ügy a szakértőket is foglalkoztatni kezdte, így már tanulmányok is születtek az ügyben.

Egy 350 milliliteres diétás kólában nagyjából 46 mg koffein van, ami érszűkítő hatású. Mivel a migrén alatt az agyi erek kitágulnak, a koffein ezt ellensúlyozhatja. Ez ibuprofennel együtt alkalmazva fájdalomcsillapító lehet. És akkor még ott van a krumpli titka, amelyről részletesebben a Mindmegette cikkében olvashat.