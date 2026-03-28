Rendkívüli

földfizikai és űrtudományi kutatóintézetFöldmagnetoszféraűrmágneses mező

Kimagasló magyar kutatási eredmény a Nature Communications folyóiratban

A „Turbulent dynamo in the terrestrial magnetosheath” című, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány izgalmas, új jelenséget mutat be a Föld környezetében.

Munkatársunktól
2026. 03. 28. 11:00
Képünk illusztráció Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Földet egy láthatatlan mágneses burok, a magnetoszféra védi a Napból érkező töltött részecskéktől. Ennek külső, „ütközési zónája” a mágneses burok (angolul: magnetosheath), ahol a napszél lelassul és erősen örvénylő, turbulens mozgás alakul ki. A kutatás legnagyobb újdonsága, hogy kimutatta: ebben a kaotikus térségben a turbulencia képes önmagát erősítő mágneses mezőt létrehozni – ezt nevezik dinamóhatásnak.

Ez azért különösen jelentős, mert a dinamóhatást eddig főként hatalmas asztrofizikai rendszerekben (például csillagokban vagy galaxisokban) sikerült megfigyelni. A tanulmány azonban megmutatja, hogy ez a folyamat sokkal kisebb, közvetlenül a Föld környezetében is működik, ráadásul gyors időskálán.

A cikk első szerzője a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatója, Vörös Zoltán. Elmagyarázza, hogy miért is igazán különleges ez az eredmény:

ez az első, valós űrszondás méréseken alapuló, és közvetlen bizonyíték arra, hogy a turbulens dinamó a földi mágneses burokban is létrejöhet.

Az eredmény fontossága nem csak abban rejlik, hogy teljesebb és jobb magyarázatot ad a napszél viselkedésére a Föld környezetében, hanem valójában áthidalja a kis- és nagyléptékű fizikai folyamatok közötti elméleti és gyakorlati szakadékot arra a kérdésre vonatkozóan, hogy miként erősödnek fel a mágneses mezők az univerzumban. Ezen felül a jelenség leírása által pontosíthatók az űridőjárási folyamatok, amelyek befolyásolhatják a műholdak és a kommunikációs rendszerek biztonságos működését.

Az eredmény kimagasló jellegét mutatja, hogy a Nature Communications szakfolyóiratban jelenhetett meg, amely a tudományos világ öt legjelentősebb folyóirata közé tartozik, hatalmas olvasottsággal, kimagasló impaktfaktorral és idézettséggel. Ezen felül még figyelemreméltóbb az a tény, hogy a folyóirat szerkesztősége a megjelent cikket a kiemelt cikkek közé választotta, ami rendkívüli megtiszteltetést és elismerést jelent.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.