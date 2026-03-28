Kimagasló magyar kutatási eredmény a Nature Communications folyóiratban

A Földet egy láthatatlan mágneses burok, a magnetoszféra védi a Napból érkező töltött részecskéktől. Ennek külső, „ütközési zónája” a mágneses burok (angolul: magnetosheath), ahol a napszél lelassul és erősen örvénylő, turbulens mozgás alakul ki. A kutatás legnagyobb újdonsága, hogy kimutatta: ebben a kaotikus térségben a turbulencia képes önmagát erősítő mágneses mezőt létrehozni – ezt nevezik dinamóhatásnak.

Ez azért különösen jelentős, mert a dinamóhatást eddig főként hatalmas asztrofizikai rendszerekben (például csillagokban vagy galaxisokban) sikerült megfigyelni. A tanulmány azonban megmutatja, hogy ez a folyamat sokkal kisebb, közvetlenül a Föld környezetében is működik, ráadásul gyors időskálán.

A cikk első szerzője a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatója, Vörös Zoltán. Elmagyarázza, hogy miért is igazán különleges ez az eredmény:

ez az első, valós űrszondás méréseken alapuló, és közvetlen bizonyíték arra, hogy a turbulens dinamó a földi mágneses burokban is létrejöhet.

Az eredmény fontossága nem csak abban rejlik, hogy teljesebb és jobb magyarázatot ad a napszél viselkedésére a Föld környezetében, hanem valójában áthidalja a kis- és nagyléptékű fizikai folyamatok közötti elméleti és gyakorlati szakadékot arra a kérdésre vonatkozóan, hogy miként erősödnek fel a mágneses mezők az univerzumban. Ezen felül a jelenség leírása által pontosíthatók az űridőjárási folyamatok, amelyek befolyásolhatják a műholdak és a kommunikációs rendszerek biztonságos működését.